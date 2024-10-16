«Ноябрь меня эмоционально уничтожит»: динамичный трейлер второго сезона «Аркейн» оставил зрителей под впечатлением

До старта второго сезона анимационного сериала «Аркейн» (Arcane) по мотивам League of Legends остаётся уже меньше месяца, и в целях создания дополнительного ажиотажа вокруг шоу стриминговый гигант Netflix представил его новый трейлер.

Напомним, второй сезон стартует после атаки Джинкс на совет Пилтовера, которая могла поставить под угрозу возможность урегулирования конфликта с Зауном и примирения со своей сестрой Вай.

Новый двухминутный ролик даёт украдкой взглянуть на обещанную «драматичную эскалацию конфликта» двух сестёр, а также участвующих во втором сезоне многочисленных персонажей.

Особое внимание в трейлере также уделяется саундтреку — на фоне динамично сменяющихся сцен звучит композиция Come Play («Пойдём играть») южнокорейской поп-группы Stray Kids и пуэрто-риканского рэпера Young Miko.

Зрители остались в восторге от музыкального сопровождения и предвкушают драматичную развязку любимого сериала. «Ноябрь меня эмоционально уничтожит», — предрекает Cannonfodder43.

Ранее стало известно, что второй сезон «Аркейн» выйдет в Netflix по частям: первый акт увидит свет 9 ноября, второй — 16-го числа, а заключительный третий — 23-го. Детали каждой главы раскроют позже.

С июньским тизер-трейлером создатели «Аркейн» подтвердили, что новый сезон станет для сериала последним. По словам соавтора шоу Кристиана Линке (Christian Linke), с самого начала работы у проекта была «очень чёткая концовка».