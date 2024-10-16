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«Ноябрь меня эмоционально уничтожит»: динамичный трейлер второго сезона «Аркейн» оставил зрителей под впечатлением

До старта второго сезона анимационного сериала «Аркейн» (Arcane) по мотивам League of Legends остаётся уже меньше месяца, и в целях создания дополнительного ажиотажа вокруг шоу стриминговый гигант Netflix представил его новый трейлер.

Источник изображений: Netflix

Источник изображений: Netflix

Напомним, второй сезон стартует после атаки Джинкс на совет Пилтовера, которая могла поставить под угрозу возможность урегулирования конфликта с Зауном и примирения со своей сестрой Вай.

Новый двухминутный ролик даёт украдкой взглянуть на обещанную «драматичную эскалацию конфликта» двух сестёр, а также участвующих во втором сезоне многочисленных персонажей.

Особое внимание в трейлере также уделяется саундтреку — на фоне динамично сменяющихся сцен звучит композиция Come Play («Пойдём играть») южнокорейской поп-группы Stray Kids и пуэрто-риканского рэпера Young Miko.

Зрители остались в восторге от музыкального сопровождения и предвкушают драматичную развязку любимого сериала. «Ноябрь меня эмоционально уничтожит», — предрекает Cannonfodder43.

Ранее стало известно, что второй сезон «Аркейн» выйдет в Netflix по частям: первый акт увидит свет 9 ноября, второй — 16-го числа, а заключительный третий — 23-го. Детали каждой главы раскроют позже.

С июньским тизер-трейлером создатели «Аркейн» подтвердили, что новый сезон станет для сериала последним. По словам соавтора шоу Кристиана Линке (Christian Linke), с самого начала работы у проекта была «очень чёткая концовка».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры,
Теги: arcane, league of legends, netflix, экранизация
arcane, league of legends, netflix, экранизация
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