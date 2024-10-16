Безжалостная и до смерти красивая: журналисты оценили предрелизную версию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Постапокалиптический шутер с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от GSC Game World как никогда близок к выходу, и сразу несколько западных порталов поделились впечатлениями от личного знакомства с предрелизной версией игры.

Журналистам довелось поиграть порядка двух−трёх часов в начальную секцию и «пощупать» открытый мир. Геймплей записывать не давали, поэтому в материалах фигурируют лишь кадры (видео и скриншоты), предоставленные самой GSC.

Поигравшие сходятся во мнении, что S.T.A.L.K.E.R. 2 крайне сложная. Как минимум поначалу умирать придётся часто: герой довольно хилый, стрельба почти всегда нарочито неудобная, а враги отличаются меткостью.

При этом геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 выделяется безжалостностью: персонаж может погибнуть даже после выигранной схватки, если игрок по неосторожности забудет перевязать кровоточащие раны.

Авторы предварительных обзоров оценили такой подход, отметив, что во время игры начинаешь вести себя более осмотрительно — сродни настоящему сталкеру. Например, стараться целиться в голову или заманивать монстров в аномалии.

Скриншоты

Расхвалили журналисты и графику — моментами игра напоминает живописные симуляторы ходьбы. В некоторых случаях красота эта смертельная: местное маковое поле, например, угрожает погрузить протагониста в вечный сон.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Предрелизная версия страдала от багов, но GSC уверяет, что на запуске игра будет более стабильной.