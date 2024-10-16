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«Моя самая ожидаемая игра 2025 года»: в новом трейлере Clair Obscur: Expedition 33 представили персонажей со звёздными голосами

Разработчики из французской студии Sandfall Interactive опубликовали новый трейлер ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, в котором представили персонажей и озвучивших их актёров.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Голоса ключевым персонажам игры подарили известные актёры:

  • инженер Гюстав (Gustave), посвятивший свою жизнь защите города Люмьер (Lumière) — Чарли Кокс (Charlie Cox), сыгравший Тристана Торна (Tristan Thorn) в фильме «Звёздная пыль» (Stardust) и главную роль в телесериале «Сорвиголова» (Daredevil);
  • Ренуар (Renoir), пытающийся спасти свою семью и «знающий, что победа требует жертв» — Энди Серкис (Andy Serkis), Голлум во «Властелине колец» и Цезарь в фильмах цикла «Планета обезьян»;
  • загадочный и опасный незнакомец Версо (Verso) — Бен Старр (Ben Starr), Клайв Росфилд (Clive Rosfield) в Final Fantasy XVI;
  • Маэль (Maelle), сводная сестра Гюстава — Дженнифер Инглиш (Jennifer English), Шэдоухарт (Shadowheart) в Baldur’s Gate 3. Сама актриса назвала Маэль «персонажем своей мечты», «притягательным, многослойным и изысканно выписанным»;
  • Луна (Lune), блестящий учёный и маг — Кирсти Райдер (Kirsty Rider), Эмануэла в телесериале «Песочный человек» (Sandman) и Куроки (Kuroki) в Sifu;
  • воительница Сиэль (Sciel), скрывающая за спокойствием и весёлостью «боль трагического прошлого» — Шала Никс (Shala Nyx), Фарида Назери (Farida Nazeri) в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

В озвучивании участвуют ещё две актрисы, работавшие над Baldur’s Gate 3 — Девора Уайлд (Devora Wilde) и Трейси Уайлз (Tracy Wiles), — а также Рич Кибл (Rich Keeble). Об их персонажах авторы расскажут позже.

Clair Obscur: Expedition 33
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изображения (6)

Clair Obscur: Expedition 33 — это ролевая игра с пошаговыми боями, вдохновлённая сериями Final Fantasy, Persona и другими классическими JRPG, а также эстетикой французской Прекрасной эпохи. По сюжету в фэнтезийном городе Люмьер ежегодно появляется Художница (Paintress), которая пишет число на про́клятом монолите. Каждый, чей возраст совпадает с числом, умирает. С каждым годом оно уменьшается — на момент начала игры ожидается 33. Вместе с героями экспедиции 33 пользователи отправятся на поиски Художницы, чтобы остановить её раз и навсегда.

Одной из главных геймплейных особенностей станет «реактивная» пошаговая (Reactive Turn Based) боевая система: игроки не только отдают приказы каждому персонажу в пошаговом режиме, но и проявляют активность в реальном времени — парируют, контратакуют, уворачиваются и проводят комбо при помощи QTE. Вне боя позволят изменить лидера группы и настроить внешность всех героев.

Как и предыдущий трейлер, новый ролик собрал множество восторженных отзывов пользователей.

«Пока это моя самая ожидаемая игра, — признался amyt9563. — Графика, музыка, сражения, актёры… Жду с нетерпением!»

«Наверное, так сильно я не ждал выхода игры с самого детства, а мне 35», — написал ---nd2yx.

«Наконец-то возвращаются игры, сделанные с душой», — порадовался ricijs2000.

«Моя самая ожидаемая игра 2025 года», — поделился RikuMX.

Clair Obscur: Expedition 33 выйдет весной 2025 года на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. С первого дня игра будет доступна в Game Pass. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра
clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра
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