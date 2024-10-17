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Марсоход Perseverance запечатлел солнечное затмение с поверхности Красной планеты

Марсоход Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Perseverance продолжает делать впечатляющие снимки и передавать их на Землю. В конце прошлого месяца ровер повернул камеру Mastcam-Z в сторону неба и смог запечатлеть солнечное затмение, когда Фобос, один из двух спутников Марса, частично закрыл собой светило. На серии снимков, созданных 30 сентября, можно отчётливо рассмотреть очертания миниатюрного спутника Марса.

Источник изображений: NASA/JPL-Caltech/ASU

Источник изображений: NASA/JPL-Caltech/ASU

Габариты Фобоса примерно 27×22×18 км и он вращается на исключительно близком расстоянии от планеты — всего 6 тыс. км. Для сравнения, спутник нашей планеты Луна находится от Земли на расстоянии в 384 тыс. км. Фобос вращается с большой скоростью, успевая сделать три оборота вокруг Марса за день.

Хоть Фобос и выглядит как астероид, вероятнее всего, он им не является. Фактически происхождение спутника является главной его тайной. Некоторые учёные не считают Фобос астероидом, который находится под воздействием гравитационного притяжения Марса, по одной главной причине — его орбита вокруг планеты почти идеальна. Если бы Фобос действительно был астероидом, который пролетал мимо и попал под воздействие гравитационного притяжения, то, вероятнее всего, он бы имел неправильную орбиту.

Современные теории происхождения Фобоса и Деймоса, второго спутника Марса, вращаются вокруг предположений, что они были образованы из материала, оставшегося после формирования самой планеты. Другие учёные не исключают, что марсианские спутники были образованы в результате столкновения планеты с другим космическим объектом.

Что касается свежих фото, созданных Perseverance, то это не первый случай, когда ему удалось запечатлеть солнечное затмение. Впервые ровер снял солнечное затмение с поверхности Марса в апреле 2022 года, а в феврале 2024 года сделал это снова. Любопытно, что Perseverance даже не был первым марсоходом, который смог снять затмение. Роверы-близнецы Spirit и Opportunity наблюдали за пролётами Фобоса на фоне Солнца ещё в 2004 году, а марсоход Curiosity в 2019 году даже записал затмение на видео.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: perseverance, солнечное затмение, марс, космос
perseverance, солнечное затмение, марс, космос
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