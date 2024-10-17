Bohemia Interactive раскрыла, когда выйдет Arma 4

Хотя разработчики из чешской студии Bohemia Interactive подтвердили планы на Arma 4 уже два года назад, однако, как выяснилось, новая часть военных тактических шутеров ещё очень далека от релиза.

Анонс ориентировочных сроков выхода Arma 4 прозвучал в рамках прошедшего 16 октября двухчасового музыкального концерта, приуроченного к 25-летней годовщине Bohemia Interactive.

Во время исполнения чешским государственным симфоническим оркестром музыкальной темы из Arma 4 (см. видео ниже) на экране промелькнул кадр с годом выхода игры — 2027-й.

Таким образом, фанатам придётся запастись терпением. Arma 4 увидит свет спустя целых 14 лет (если не будет дополнительных переносов) после Arma 3, которая дебютировала в 2013 году.

В комментариях к записи концерта поклонники оценили качество музыки и выразили радость, что у Arma 4 наконец появились осязаемые сроки выхода. «Открыта задача: прожить до 2027 года», — настраивается tomaszskowronski1406.

Об Arma 4 даже спустя более двух лет после официального анонса известно немного. Подтверждено, что игра будет базироваться на движке Enfusion Engine, дебютировавшем в Arma Reforger.

Мультиплеерный шутер с открытым миром, прошлой осенью выбравшийся из раннего доступа, позиционируется в качестве платформы для тестирования технологии и механик Arma 4.