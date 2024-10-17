В Meta✴ снова прошли массовые увольнения — работы лишились сотрудники Instagram✴, WhatsApp и других отделов

Накануне Meta✴ массово уволила сотрудников из нескольких отделов. Мера потребовалась для перераспределения ресурсов внутри компании, сообщил её представитель ресурсу TechCrunch.

«Сегодня несколько подразделений Meta✴ вносят изменения, чтобы обеспечить соответствие ресурсов их долгосрочным стратегическим целям и стратегии положения. Это включает в себя перемещение некоторых отделов на другие места и перевод некоторых сотрудников на другие должности. В тех ситуациях, когда должность ликвидируется, мы прилагаем усилия для поиска других возможностей сотрудникам, которых это затронуло», — заявили в Meta✴.

Были уволены сотрудники Reality Labs, Instagram✴ и WhatsApp, узнал ресурс The Verge. В частности, работы лишилась Джейн Маньчунь Вон (Jane Manchun Wong) — инженер-программист, которую наняли в Threads в 2023 году. Она прославилась тем, что раскрывала неанонсированные функции, которые впоследствии появлялись в приложениях Meta✴. О её назначении говорили технический директор Meta✴ Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) и глава Instagram✴ Адам Моссери (Adam Mosseri).

Об увольнениях сообщили на своих страницах в соцсетях теперь уже бывшие сотрудники Facebook✴, отдела кадров, юридического и дизайнерского отделов. Представитель Meta✴, однако, заявил, что реорганизация не затронула Threads, отдел кадров и юридический отдел, и что увольнений там никаких не было. Некоторым сотрудникам предложили на выбор новые должности по новым контрактам или выходное пособие, сообщил бывший работник одного из отделов, — часть из них выбрали второе. Один источник рассказал, что реорганизация затронула более десятка человек в его отделе, и сообщили им об этом по видеосвязи. Выходное пособие соответствовало размеру заработной платы за шесть недель.

В эпоху пандемии компания Meta✴ (тогда Facebook✴) активно расширяла штат, но в последующие годы была вынуждена начать сокращения. В 2022 году были уволены 13 % или 11 000 сотрудников, за что глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) лично взял на себя ответственность. В 2023 году Meta✴ уволила ещё 10 000 человек и отозвала 5000 открытых вакансий, которые ещё не были заняты.