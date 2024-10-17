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В Meta✴ снова прошли массовые увольнения — работы лишились сотрудники Instagram✴, WhatsApp и других отделов

Накануне Meta массово уволила сотрудников из нескольких отделов. Мера потребовалась для перераспределения ресурсов внутри компании, сообщил её представитель ресурсу TechCrunch.

Источник изображения: Ali Mokhtari / pixabay.com

Источник изображения: Ali Mokhtari / pixabay.com

«Сегодня несколько подразделений Meta вносят изменения, чтобы обеспечить соответствие ресурсов их долгосрочным стратегическим целям и стратегии положения. Это включает в себя перемещение некоторых отделов на другие места и перевод некоторых сотрудников на другие должности. В тех ситуациях, когда должность ликвидируется, мы прилагаем усилия для поиска других возможностей сотрудникам, которых это затронуло», — заявили в Meta.

Были уволены сотрудники Reality Labs, Instagram и WhatsApp, узнал ресурс The Verge. В частности, работы лишилась Джейн Маньчунь Вон (Jane Manchun Wong) — инженер-программист, которую наняли в Threads в 2023 году. Она прославилась тем, что раскрывала неанонсированные функции, которые впоследствии появлялись в приложениях Meta. О её назначении говорили технический директор Meta Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) и глава Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri).

Об увольнениях сообщили на своих страницах в соцсетях теперь уже бывшие сотрудники Facebook, отдела кадров, юридического и дизайнерского отделов. Представитель Meta, однако, заявил, что реорганизация не затронула Threads, отдел кадров и юридический отдел, и что увольнений там никаких не было. Некоторым сотрудникам предложили на выбор новые должности по новым контрактам или выходное пособие, сообщил бывший работник одного из отделов, — часть из них выбрали второе. Один источник рассказал, что реорганизация затронула более десятка человек в его отделе, и сообщили им об этом по видеосвязи. Выходное пособие соответствовало размеру заработной платы за шесть недель.

В эпоху пандемии компания Meta (тогда Facebook) активно расширяла штат, но в последующие годы была вынуждена начать сокращения. В 2022 году были уволены 13 % или 11 000 сотрудников, за что глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) лично взял на себя ответственность. В 2023 году Meta уволила ещё 10 000 человек и отозвала 5000 открытых вакансий, которые ещё не были заняты.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: me, увольнения, сокращения
me, увольнения, сокращения
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