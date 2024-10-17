«Яндекс» выпустил беспилотные грузовики на трассу «Дон»

«Яндекс» подключил к доставке товаров беспилотные грузовики. На начальном этапе они будут перевозить заказы «Яндекс Маркета» в дневное время по трассе М-4 «Дон» из Москвы в Тулу, но в перспективе машины начнут работать и в ночное время, а также станут двигаться в беспилотном режиме в обратном направлении, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Машину разработали в подразделении беспилотного транспорта «Яндекса», основой послужил китайский грузовик Shacman X6000. Поначалу главной задачей станет сбор информации для обучения искусственного интеллекта, чтобы впоследствии запустить полностью беспилотные перевозки без водителя в кабине. Автономные грузовики помогут в решении проблемы дефицита водителей, они повысят эффективность и безопасность перевозок. Пока российское законодательство допускает движение транспорта на автопилоте в рамках ЭПР — экспериментально-правовых режимов и только по установленным направлениям. С конца декабря ЭПР для автономных легковых и грузовых машин действует в 38 регионах страны. Инициатива закладывает основу для дальнейшего полномасштабного регулирования отрасли.

С конца сентября беспилотные грузовики начали курсировать по трассе М-11 «Нева» между двумя столицами, к концу года их парк увеличится до 43 машин, а в 2025 году их станет уже 93. В проекте участвуют «Яндекс», «Камаз», разработчик технологий автопилота «Старлайн» и Sberautotech (входит в «Сбер»). Четыре грузовика по той же трассе запустила и площадка Wildberries — к концу года их станет от 10 до 12.

Для «Яндекса» проект носит скорее имиджевый характер, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты: компания занимается автопилотом с 2017 года, и сейчас её роботакси испытываются в Москве, Иннополисе и «Сириусе» (Краснодарский край). Фактического спроса на услуги беспилотных грузоперевозок пока нет, как и рынка этих услуг. Но сформироваться он может уже к 2027 году, став ощутимой альтернативой на отдельных направлениях и решив ставшую насущной проблему дефицита профессиональных водителей. Пока же «Яндекс» может загрузить эти машины заказами от собственных сервисов.

Испытания беспилотного транспорта на трассах имеют смысл, потому что в крупных городах активно глушится спутниковый навигационный сигнал. Пока такие грузовики обходятся без специальной дорожной инфраструктуры, но со временем она будет играть важную роль, поэтому необходимо выработать единые требования к цифровым картам. И, конечно, потребуется выработать законодательную базу на случай ДТП.