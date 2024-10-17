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В России наладят выпуск ИИ-серверов на отечественных ускорителях, но обучать ИИ они не смогут

Российский производитель электроники Fplus заявил, что в 2025 году наладит выпуск серверов с отечественными ИИ-ускорителями, созданными в НТЦ «Модуль». В первый год будет выпущено около сотни таких систем, а в 2026–2027 гг. счёт пойдёт на тысячи. На серверах Fplus с ускорителями «Модуля» можно будет запускать алгоритмы искусственного интеллекта, системы обработки сигналов и изображений, но для обучения ИИ они не подойдут, пишут «Ведомости».

Источник изображения: kp yamu Jayanath / pixabay.com

Источник изображения: kp yamu Jayanath / pixabay.com

Серверы Fplus получат «большие» и «малые» ускорители, в зависимости от конфигурации: NM Quad и NM Card соответственно. Первый построен на DSP-процессоре К1879ВМ8Я, который включает 64 тензорных ядра NeuroMatrixCore4 (FP32/64, 1000 МГц) и 20 ядер ARM Cortex-A5 (800 МГц), а также имеет 20 Гбайт памяти DDR3L. В свою очередь, NM Card предлагает чип К1879ВМ8Я с 16 тензорными ядрами NMC4 (FP32/64, 1000 МГц) и пять ядер ARM Cortex-A5 (800 МГц), а также 5 Гбайт памяти DDR3L. В России производится поверхностный монтаж этих ускорителей — штатная загрузка предприятия позволяет выпускать 35 000 ускорителей в год.

Сервер Fplus «Восход» с ускорителями вычислений НТЦ «Модуль» уже включён в реестр отечественного оборудования Минпромторга. «Мы видим большую потребность в таких комплексных продуктах для распознавания изображений, объектов и инцидентов, цифровой обработки сигналов и изображений для критической информационной инфраструктуры, где не должно использоваться оборудование западного производства, а также для работы с большими объёмами секретных или персональных данных, где важна не скорость, а защищённая среда», — рассказал о проекте управляющий партнёр Fplus Алексей Мельников.

Фактическим мировым монополистом в сегменте чипов для ИИ является американская Nvidia, которая строго соблюдает санкционный режим, поэтому в Россию её продукция официально не поставляется, и это значительно сдерживает развитие отечественного производства серверов. Но российский рынок активно адаптируется к переменам — прорабатываются альтернативные решения, находятся новые пути поставок. Пока в реестре Минпромторга значится лишь один ИИ-сервер с поддержкой до пяти ускорителей, а его производителем значится «Гравитон»; сейчас компания разрабатывает несколько решений на базе центральных процессоров Intel и AMD нового поколения — в будущем году она готова поставить до 10 000 ИИ-серверов.

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

На рынке реестровой техники для госзаказчиков запросы на серверы с ИИ выросли двукратно: с января по сентябрь 2023 года было 16 таких закупок на 930 млн руб., а за аналогичный период этого года их было уже 30 на 1,7 млрд руб. В количественном выражении доля российских производителей на рынке серверов составляет не более 25 %, подсчитали в «Гравитоне». Модульный ИИ-сервер с возможностью установить до шести средних или двух мощных ускорителей есть и у Kraftway; компания также разрабатывает выделенный сервер на три высокопроизводительные карты — он сможет устанавливаться в ЦОД и использоваться для обучения больших языковых моделей.

Система Fplus на ускорителях «Модуля» сможет применяться в критических системах, где законодательство требует устанавливать отечественные компоненты, но заменить решения на чипах Nvidia она не сможет, потому что не поддерживает обучения ИИ, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Но решения «Модуля» могут оказаться конкурентоспособными в нишевых задачах, таких как обработка изображений и сигналов.

К 2027 году ИИ-серверов в мире станет больше, чем обычных, говорят аналитики — к этому моменту рынок ИИ-серверов разрастётся до $95 млрд. В этом году рынок российских высокопроизводительных серверов (способных содержать ИИ-ускорители) оценивается в 30 млрд руб.; к 2027 году он составит 45,2 млрд руб. Через десять лет отечественный рынок ИИ-ускорителей вырастет трёхкратно. Пока же 80 % мирового рынка ИИ-ускорителей для ЦОД принадлежат Nvidia. Но её монополии уже бросили вызов Microsoft, OpenAI, Amazon и Google, которые разрабатывают собственные системы. Да и AMD не дремлет.

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Рубрики: Новости Hardware, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: fplus, ии, ускоритель, сервер
fplus, ии, ускоритель, сервер
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