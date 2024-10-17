Boston Dynamics и Toyota научат человекоподобного робота Atlas учиться

Boston Dynamics и Toyota объявили о партнёрстве для разработки универсальной роботизированной антропоморфной платформы с элементами ИИ и способностью к обучению. По аналогии с большими языковыми моделями ИИ (LLM), на платформе антропоморфного робота Atlas Институт Toyota (TRI) внедрит собственную «большую поведенческую модель» (Large Behavior Models, LBM). В случае успеха Toyota начнёт распространять адаптированную модель LBM для роботов других компаний.

Антропоморфный робот Atlas компании Boston Dynamics произвёл фурор и может считаться эталоном в современной антропоморфной робототехнике. Он не пошёл в серию, но это не отменяет отработку на нём множества новаторских решений, которые, так или иначе, нашли или найдут отражение в роботах других компаний.

Ранее в этом году компания Boston Dynamics остановила развитие оригинального робота Atlas на гидравлике и представила полностью электрическую его версию. Электрический Atlas получил намного больше степеней свободы для всех конечностей, что, как нетрудно догадаться, помимо значительного расширения функциональности намного усложнило управление платформой.

Институт Toyota преуспел в методах обучения роботизированных манипуляторов навыкам делать что-то «своими руками». Метод основан на телеприсутствии, когда человек-оператор лично управляет манипуляторами, наблюдая за процессом как бы глазами робота. Затем система самостоятельно повторяет манипуляции с множеством интерпретаций — как правильных, так и ошибочных — и уже на этом массиве данных строит своё будущее поведение. Такой метод позволяет платформам ИИ самостоятельно учиться даже тем вещам, которые человек им не показывал, что экономит время на обучение.

Человечество накопило огромные данные в текстовом виде, что обеспечило моделям LLM взрывной рост за считанные годы. Аналогичных по объёмам данных по физическому поведению нет. Институт Toyota, среди прочих, создаёт такие базы и считается одним из лидеров этого процесса. Объединение усилий Boston Dynamics и Института Toyota вокруг создания обучаемой антропоморфной платформы Atlas обещает привести к появлению универсального человекоподобного робота, который будет способен выполнять широкий спектр физических действий и задач. Каждый из партнёров — ведущий специалист в своей области, поэтому вероятность успеха высока как никогда.