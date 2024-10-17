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Hades II получила первый крупный патч — новые персонажи, оружие, регион, поддержка macOS и множество улучшений

Роглайк-экшен Hades II, с мая находящийся в раннем доступе Steam и Epic Games Store, получил первое крупное обновление. The Olympic Update добавило новых персонажей, оружие, регион и множество других новшеств и изменений. Осторожно: возможны спойлеры.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Полный список изменений настолько велик, что его зачитывание в официальном ролике от разработчиков заняло у рассказчика Логана Каннингема (Logan Cunningham) больше 26 минут. Некоторые новшества:

  • третий регион — гора Олимп — с новыми противниками;
  • новые локации в других регионах;
  • несколько часов новых диалогов (2500 реплик) с участием большинства персонажей;
  • два союзника, от которых можно получить новые дары и сувениры;
  • два питомца — ворон Раки (Raki) и гончая Гекуба (Hecuba) — и возможность улучшать любых питомцев чаще раза за ночь при наличии ресурсов;
  • шестое (последнее) Оружие Ночи с уникальными аспектами — Чёрный плащ Ксинт (Xinth, the Black Coat);
  • десятки разблокируемых украшений для Распутья;
  • многочисленные изменения особенностей Оружия Ночи и умений (так, специальная атака Посоха Ведьмы стала быстрее и задевает больше врагов, а рывок — быстрее и отзывчивее), даров и поведения противников;
  • переход из одного региона в другой теперь сопровождается демонстрацией перемещения героини по карте (как в оригинальной Hades);
  • переработанные карты Алтаря;
  • графические усовершенствования: новые изображения, 3D-модели, анимации, визуальные эффекты, а также обновлённые портреты Харона, Эхо, Медеи, Цирцеи, Гадеса и Икара;
  • новая музыка;
  • новые настройки (альтернативный способ выполнения рывка при помощи клавиатуры и мыши, автоматический спринт, помощь в прицеливании для направленных умений);
  • улучшения меню и интерфейса;
  • исправления багов;
  • полноценная поддержка macOS для систем с Apple M1 с более новыми процессорами.

В следующем крупном патче разработчики обещают кульминационное сражение за пределами нового региона, дополнительные дары и врагов. Также авторы подтвердили, что будущее обновление не станет последним в раннем доступе.

Hades II вышла в раннем доступе 6 мая 2024 года. Уже на запуске сиквел значительно превзошёл первую часть по количеству одновременных игроков в сервисе Valve (личный рекорд — 103 567 человек). За всё время пользователи Steam оставили более 44,8 тыс. отзывов, на основе которых рейтинг роглайк-экшена составляет 94 %. Финальную версию выпустят не ранее 2025-го.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Моды, патчи, дополнения,
Теги: hades ii, supergiant games, роглайк, экшен
hades ii, supergiant games, роглайк, экшен
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