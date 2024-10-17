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Remedy анонсировала кооперативный шутер FBC: Firebreak во вселенной Control — геймплейный трейлер

После нескольких лет обновлений в финансовых отчётах финская студия Remedy Entertainment в рамках презентации Xbox Partner Preview наконец полноценно представила мультиплеерное ответвление экшена Control.

Источник изображений: Remedy Entertainment

Источник изображений: Remedy Entertainment

Известная прежде под кодовым названием Condor игра, как и предполагала январская торговая марка, называется FBC: Firebreak. Проект представляет собой кооперативный шутер от первого лица, рассчитанный на трёх человек.

Игроки возьмут на себя роль бесстрашных агентов Федерального бюро Контроля, отправленных отбиваться от паранормальных угроз в его изменчивой штаб-квартире — Старейшем Доме (там же разворачивались события и Control).

Обещают перепрофилированные в инструменты изменённые предметы, систему прогресса и контент для разблокировки, пострелизную поддержку, повествование в стиле Remedy и ещё больше странностей.

Релиз FBC: Firebreak ожидается в 2025 году на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Анонс сопровождался геймплейным трейлером (прикреплён выше) и несколькими скриншотами (см. галерею ниже).

Скриншоты
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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: fbc: firebreak, control, remedy entertainment, шутер
fbc: firebreak, control, remedy entertainment, шутер
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