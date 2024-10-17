Ретрофутуристический хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 отправит игроков в Польшу 80-х годов спасать будущее

На волне успеха ремейка Silent Hill 2 польская студия Bloober Team в рамках презентации Xbox Partner Preview представила новую игру — остросюжетный хоррор на выживание Cronos: The New Dawn.

События Cronos: The New Dawn развернутся в постапокалиптическом будущем. В роли Странника, работающего на загадочный «Союз», игрокам предстоит искать аномалии для перемещения в Польшу 80-х годов.

Мир прошлого охвачен пожаром Перемены — катастрофического события, навсегда изменившего судьбу человечества. Геймерам придётся разыскать сущности важных людей, погибших во время катаклизма, и сопроводить их в будущее.

Обещают переплетение восточноевропейского брутализма с ретрофутуристическими технологиями, стирающую грань между прошлым и будущим историю, а также боевую систему, которая проверит рефлексы и тактическую сноровку игроков.

Релиз Cronos: The New Dawn ожидается в 2025 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался трёхминутным трейлером с несколькими секундами геймплея (в самом конце). Заявлен текстовый перевод на русский язык.