Сегодня 18 октября 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Ретрофутуристический хоррор Cronos: The ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ретрофутуристический хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 отправит игроков в Польшу 80-х годов спасать будущее

На волне успеха ремейка Silent Hill 2 польская студия Bloober Team в рамках презентации Xbox Partner Preview представила новую игру — остросюжетный хоррор на выживание Cronos: The New Dawn.

Источник изображений: Bloober Team

Источник изображений: Bloober Team

События Cronos: The New Dawn развернутся в постапокалиптическом будущем. В роли Странника, работающего на загадочный «Союз», игрокам предстоит искать аномалии для перемещения в Польшу 80-х годов.

Мир прошлого охвачен пожаром Перемены — катастрофического события, навсегда изменившего судьбу человечества. Геймерам придётся разыскать сущности важных людей, погибших во время катаклизма, и сопроводить их в будущее.

Обещают переплетение восточноевропейского брутализма с ретрофутуристическими технологиями, стирающую грань между прошлым и будущим историю, а также боевую систему, которая проверит рефлексы и тактическую сноровку игроков.

Релиз Cronos: The New Dawn ожидается в 2025 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался трёхминутным трейлером с несколькими секундами геймплея (в самом конце). Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Скриншоты
Смотреть все изображения (5)
Смотреть все
изображения (5)

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Новая планета, кооператив на четверых и ранний доступ в 2025 году: Subnautica 2 всплыла на поверхность
Remedy анонсировала кооперативный шутер FBC: Firebreak во вселенной Control — геймплейный трейлер
Анонсирован психологический хоррор Bad Cheese с «жутковатым очарованием» мультфильмов 1920-х годов
Студия-разработчик игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz вновь стала полностью российской
Вдохновлённая Divinity: Original Sin пошаговая ролевая тактика Guild Saga: Vanished Worlds стартовала в раннем доступе Steam с позитивными отзывами
Арнольд Шварценеггер, Киану Ривз и другие известные актёры озвучили героев грядущего сериала по видеоиграм «Секретный уровень»
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: cronos: the new dawn, bloober team, хоррор
cronos: the new dawn, bloober team, хоррор
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 с Copilot+ на Snapdragon X Elite: ИИ и автономность 13
Обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970 Pro: первый не на Phison 10
Обзор системы жидкостного охлаждения Iceberg Thermal IceFLOE OASIS 360 2
Игра в высшей лиге: обзор российского ПО с искусственным интеллектом 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Американская таможня заблокировала импорт дронов DJI
«Техническая ошибка» ASML стоила мировой технологической отрасли $420 млрд — и это только начало
Учёные случайно изобрели простую «линейку» для измерения расстояний между молекулами
У разработчиков It Takes Two «просто не укладывается в голове», насколько успешной оказалась игра — продажи превысили уже 20 миллионов копий
«Настоящий духовный наследник Mass Effect»: игроков поразил трейлер «самого жуткого врага» в научно-фантастическом ролевом экшене Exodus
Новая статья: Игра в высшей лиге: обзор российского ПО с искусственным интеллектом 2 ч.
Ретрофутуристический хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 отправит игроков в Польшу 80-х годов спасать будущее 4 ч.
Новая планета, кооператив на четверых и ранний доступ в 2025 году: Subnautica 2 всплыла на поверхность 4 ч.
Британец подал иск на £500 млн за биткоины, которые ему не разрешают откопать на свалке 5 ч.
Remedy анонсировала кооперативный шутер FBC: Firebreak во вселенной Control — геймплейный трейлер 5 ч.
ИИ не стоит раскрывать личные данные — они могут стать лёгкой добычей злоумышленников 6 ч.
Hades II получила первый крупный патч — новые персонажи, оружие, регион, поддержка macOS и множество улучшений 8 ч.
Новый трейлер подтвердил, когда в Buckshot Roulette добавят мультиплеер со «вкусом предательства от ваших друзей и любимых» 8 ч.
Сервис Ookla SpeedTest заподозрили в шпионаже и хотят заблокировать в России 8 ч.
Курс биткоина достиг максимума с июля — остальные криптовалюты тоже устремились вверх 8 ч.
Asus представила блоки питания ROG Thor III на 1000 и 1200 Вт с GaN-транзисторами и магнитным OLED-экраном 3 ч.
Razer выпустила гарнитуру с ушами в стиле покемона Генгара, но достать её непросто 3 ч.
Meta представила свой вариант суперускорителя NVIDIA GB200 NVL72 3 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Google Pixel 9 Pro XL: это солнце не для нас 3 ч.
Началось: NASA объявило о старте солнечного максимума в текущем цикле активности 5 ч.
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A16 4G, который будут получать обновления до 2030 года 6 ч.
IEA: из-за ИИ энергопотребление ЦОД взлетит, но всё равно останется очень небольшим в мировом масштабе 8 ч.
TSMC не собирается покупать фабрики Intel и обещает запустить свой третий завод в США к концу десятилетия 8 ч.
TSMC исправила «ошибку» ASML и вернула акции чипмейкеров в позавчера 9 ч.
«РТК-ЦОД» успешно ввёл в эксплуатацию ЦОД «Москва-V»: 2048 стоек и 17 МВт 9 ч.