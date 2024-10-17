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Ремейк Silent Hill 2 опередил классическую игру по скорости продаж в несколько раз

В мире психологического хоррора Silent Hill 2 не так много поводов для радости, однако вышедший недавно ремейк игры от разработчиков из польской студии Bloober Team смог осчастливить издателя в лице Konami.

Источник изображения: Steam (evi)

Источник изображения: Steam (evi)

Как сообщила Konami в японском пресс-релизе, суммарные отгрузки и продажи Silent Hill 2 (именно так называется ремейк) в сервисах цифровой дистрибуции уже превысили миллион копий.

Упомянутая величина обновлённой Silent Hill 2 покорилась ещё 11 октября — то есть спустя всего три дня с официального релиза. К моменту публикации пресс-релиза показатель наверняка вырос ещё больше.

Для сравнения: оригинальная Silent Hill 2 в 2001 году такой скоростью похвастаться не могла. Культовый хоррор дотянулся до миллиона проданных копий лишь спустя месяц после выхода.

Источник изображения: Konami

Источник изображения: Konami

Напомним, обновлённая Silent Hill 2 создавалась с нуля на движке Unreal Engine 5 с привлечением оригинальных разработчиков, включая художника Масахиро Ито (Masahiro Ito) и композитора Акиру Ямаоку (Akira Yamaoka).

В преддверии релиза ремейк Silent Hill 2 преследовал скепсис игроков, однако на запуске качество проекта стало приятным сюрпризом как для фанатов серии и простых пользователей, так и для критиков.

Silent Hill 2 вышла на PC (Steam) и PS5. По сюжету герой прибывает в Сайлент Хилл из-за письма от его уже умершей жены. Спойлер к связанному с ней сюжетному повороту по ошибке попал в начальную секцию итальянской версии игры.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, PlayStation,
Теги: silent hill 2, bloober team, konami, хоррор, продажи игр
silent hill 2, bloober team, konami, хоррор, продажи игр
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