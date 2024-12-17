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«Зепто» VisionMaster 34K — моноблок с большим экраном и мощным настольным железом

Моноблоки в последние годы становятся всё более популярным решением для тех, кто ценит компактность, функциональность и эстетику рабочего пространства. Модель VisionMaster 34K от компании «Зепто» — яркий пример современного высокопроизводительного моноблока, способного удовлетворить потребности самых требовательных пользователей.

Первое, что привлекает внимание в VisionMaster 34K, — его впечатляющий 34-дюймовый экран. Диагональ 34 дюйма и разрешение 3440 × 1440 пикселей позволяют комфортно работать с большим количеством окон, заниматься видеомонтажом, 3D-моделированием, программированием и другими задачами, требующими, так сказать, размаха. Производитель отмечает яркую и насыщенную картинку, что положительно сказывается на комфорте пользователя.

Отдельно стоит отметить, что дисплей моноблока обладает высокой частотой обновления — 165 Гц, что придётся по вкусу геймерам. С таким экраном VisionMaster 34K становится универсальным инструментом для работы, игр и других развлечений.

Помимо большого и качественного дисплея, VisionMaster 34K предлагает производительную начинку. Что немаловажно, в устройстве применяются комплектующие настольного класса, в то время как многие моноблоки довольствуются менее мощными компонентами от ноутбуков. Бонусом в каждом моноблоке предустановлена нейросеть «Зепто ИИ», которая может создавать и перерабатывать тексты, предлагать новые идеи и учитывать контекст беседы с пользователем, а также генерировать изображения.

В основе системы лежит процессор Intel Core i5-12400F с шестью ядрами, двенадцатью потоками и частотой до 4,4 ГГц, обеспечивающий отличную скорость работы в различных приложениях. Его дополняет профессиональная дискретная видеокарта Nvidia RTX A2000, которая демонстрирует высокий уровень производительности в профессиональных приложениях, включая 3D-моделирование, и без труда справляется с современными играми.

Компьютер VisionMaster 34K оснащён 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, а для хранения данных используется скоростной твердотельный накопитель NVMe объёмом 512 Гбайт или 1 Тбайт, обеспечивающий мгновенный запуск операционной системы и приложений.

Моноблок VisionMaster 34K имеет регулируемую подставку, которая позволяет настроить положение экрана в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя. Новинка оснащена встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, что минимизирует количество проводов, делая устройство идеальным для офисов или домашних рабочих мест. При этом моноблок не ограничен малым количеством портов: четыре USB 3.0, два USB 2.0, два входа HDMI и один выход HDMI, гигабитный Ethernet, а также два аудиоразъёма. Такое разнообразие портов позволяет подключать периферийные устройства без необходимости использовать дополнительные хабы.

VisionMaster 34K подходит для разнообразных задач:

  • Офисная работа — быстрый накопитель и большой экран облегчают работу с объёмными файлами и таблицами.
  • 3D-моделирование — видеокарта RTX A2000 обеспечивает производительность выше среднего уровня.
  • Программирование — просторное рабочее пространство позволяет размещать редакторы кода, документацию и терминалы на одном экране.
  • Видеомонтаж и работа с фото — сочетание высокого разрешения и частоты обновления экрана делает процесс редактирования удобным и точным.
  • Игры — мощный процессор и графика позволяют наслаждаться современными играми на высоких настройках.

Таким образом, моноблок «Зепто» VisionMaster 34K — это мощное и универсальное решение для самых разных задач. Благодаря продуманной эргономике, впечатляющим характеристикам экрана и производительной аппаратной начинке, он станет отличным выбором для профессионалов, геймеров и тех, кто ценит комфорт в работе и развлечениях. Использование полноценной настольной комплектации выгодно выделяет эту модель на фоне многих конкурентов. Если вы ищете компактное и внешне привлекательное устройство, способное заменить стационарный компьютер, VisionMaster 34K станет отличным вариантом.

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Теги: зепто, моноблок, 34 дюйма, intel, nvidia
зепто, моноблок, 34 дюйма, intel, nvidia
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