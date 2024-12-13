Xiaomi ворвалась на рынок электромобилей так же успешно, как на рынок смартфонов 13 лет назад

Несмотря на сомнения скептиков, дебют Xiaomi на насыщенном рынке электромобилей Китая оказался успешным — компании удалось повторить предыдущий успех в смартфонном бизнесе и её акции приближаются к новому рекордному значению, пишет Bloomberg.

В этом году акции Xiaomi выросли более чем вдвое, обогнав мировых конкурентов, на фоне стремительного роста присутствия компании на китайском рынке электромобилей, где она бросила вызов лидерам в лице BYD и Tesla. Как ожидается, следующий скачок цены акций произойдёт после выхода следующим летом электрического кроссовера YU7.

Инвесторы надеются увидеть такой же рост, который наблюдался после выхода первого смартфона Xiaomi в 2011 году, когда за несколько лет компания стала лидером, способным конкурировать с Apple и Samsung Electronics. Акции Xiaomi, котирующиеся на Гонконгской бирже, сейчас примерно на 10 % отстают от пика 2021 года.

Рост акций Xiaomi превзошёл показатели ведущих производителей автомобилей и смартфонов на фоне неопределённой макроэкономической ситуации в Китае и мире. Примечательно, что её успех происходит в то время, когда стартапы по выпуску электромобилей, такие как Nio и Li Auto, столкнулись с падением акций из-за опасений по поводу перспектив спроса на их продукцию.

Xiaomi сообщила о более сильном, чем ожидалось, росте продаж за третий квартал. Производство электромобилей принесло компании около 10 % общего дохода. Она быстро набрала обороты, используя маркетинговые возможности и высокую популярность среди молодых потребителей, которую завоевала благодаря выпуску смартфонов, отметил Bloomberg.

Xiaomi рассчитывает продать в этом году 130 тыс. единиц седана SU7, дважды увеличив свой прогноз. Аналитики прогнозируют, что с выходом кроссовера YU7 общий объём продаж компании в 2025 году более чем удвоится по сравнению с 2024-м.

«Электромобильный бизнес Xiaomi может обогнать смартфоны как ключевой драйвер роста продаж компании в 2025 году», — считает аналитик Bloomberg Intelligence Стивен Ценг (Steven Tseng). По его мнению, следующая модель «может подстегнуть рост продаж электромобилей на 137 % в 2025 году благодаря популярности более крупных транспортных средств в Китае и наращиванию мощностей на втором заводе по производству электромобилей».

В инвестиционной группе Macquarie Group тоже считают, что Xiaomi может увеличить присутствие на рынке благодаря выходу кроссовера YU7, стоимость которого, как ожидается, составит от 250 000 до 330 000 юаней (от $34 000 до $45 000).