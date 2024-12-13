Кооператив, поглощение ДНК и вид от третьего лица: Saber Interactive анонсировала шутер Turok: Origins про отстрел динозавров и пришельцев

Засветившаяся летом в базе данных Epic Games Store новая Turok от Saber Interactive материализовалась на церемонии награждения The Game Awards 2024 — студия представила шутер Turok: Origins.

Turok: Origins позиционируется в качестве эволюции серии — олдскульный опыт с современным уровнем исполнения. По словам авторов, игра отдаёт дань уважения прошлому, но переосмысливает формулу для новой эпохи.

Так, например, отстреливать динозавров в Turok: Origins теперь предстоит от третьего лица. Заниматься этим можно будет как в одиночку, так и в кооперативе с двумя друзьями. Анонсирующий трейлер прилагается.

По сюжету свирепые динозавры и жуткие пришельцы хотят уничтожить всех людей в галактике. Игрокам достанется роль легендарных воинов серии Turok, способных дать отпор угрозе и найти ключ к спасению человечества.

Заявлен широкий арсенал (плазмаганы, лучевые пушки, снайперские винтовки, луки, дробовики и так далее) с потенциалом для апгрейда, а также возможность извлекать ДНК из павших врагов, чтобы на ходу менять внешний вид и умения героя.

Скриншоты

Обещают полное опасностей эпическое приключение, напряжённые бои на земле, в небе, болотах и пещерах, захватывающие и опасные миры разных планет, а также геймплейный опыт, который придётся по душе и новичкам, и давним фанатам.

Turok: Origins создаётся в сотрудничестве с Universal Products & Experiences для PC (только Steam), PS5, Xbox Series X и S. Сроки выхода не уточняются. Поддержка русского языка не заявлена.