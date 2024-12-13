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Apple лишит европейцев новых iPhone 14 и iPhone SE с нового года из-за местных законов

С наступлением нового года Apple прекратит продавать в Европе iPhone SE и базовые модели серии iPhone 14, потому что в регионе вступит в силу норма, предписывающая, чтобы на телефонах присутствовал зарядный порт USB Type-C.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

В настоящее время старейшими телефонами, которые Apple продаёт напрямую, являются iPhone SE третьего поколения, а также iPhone 14 и 14 Plus — все они комплектуются портом Lightning, а значит, нарушают вступающую в силу с января 2025 года в Европе норму, которая требуется, чтобы на всех мобильных устройствах был зарядный порт USB Type-C. Компания могла бы выпустить обновлённую версию этих устройств с портами USB Type-C вместо Lightning, но она этого не сделала, а предпочла изъять их из продажи — эта судьба всё равно бы ожидала их, но немного позже.

Для Apple это не такая большая потеря: если верить неофициальной информации, весной 2025 года компания выпустит iPhone SE четвёртого поколения, который получит USB Type-C, и он будет в значительной мере внешне напоминать iPhone 14. Согласно стандартному графику Apple, iPhone 14 и 14 Plus продавались бы в ЕС вплоть до выхода iPhone 17, который ожидается осенью. То есть компания теряет почти год продажи этих моделей. Вне ЕС Apple, вероятно, продолжит продавать актуальный iPhone SE до выхода обновлённого, а iPhone 14 — до конца 2025 года. Когда жизненный цикл этих моделей закончится «естественным путём», с Lightning на устройствах Apple будет покончено навсегда.

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Теги: apple, iphone, usb type-c, европа
apple, iphone, usb type-c, европа
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