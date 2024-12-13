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Временная глава Intel не верит в успех ИИ-ускорителей Falcon Shores, но это «первый шаг в верном направлении»

Руководство компании Intel не верит, что компания сможет в скором времени составить достойную конкуренцию Nvidia и AMD в сфере ИИ-ускорителей. Во всяком случае, такое впечатление сложилось после недавних комментариев одной из временно исполняющей обязанности руководителя компании Мишель Джонстон Холтхаус (Michell Johnston Holthaus) на 22-й ежегодной глобальной технологической конференции Barclays.

Источник изображений: Intel

Источник изображений: Intel

Напомним, Intel разрабатывает ускорители вычислений Falcon Shores, в основу которого будет положен графический процессор, заточенный под высокопроизводительные вычислений и задачи ЦОД, а дополнят GPU элементы актуальных ИИ-ускорителей Gaudi. Проект по разработке данного решения получил неожиданную оценку от Холтхаус: «Нам действительно нужно подумать о том, как перейти от Gaudi к нашему первому поколению GPU Falcon Shores. Будет ли новый продукт удивительным? Нет, не будет. Но он станет первым шагом в верном направлении».

Хольтхаус ещё раз подчеркнула новый прагматичный подход Intel к вопросам разработки аппаратных решений для ускорения ИИ, когда затронула тему стратегии развития продуктов: «Если всё бросить и начать создать новый продукт, то его разработка займёт очень много времени. Прежде чем что-то появится потребуется два–три года. Вместо этого я предпочла бы создать что-то в меньших объёмах, научиться чему-то новому, последовательно совершенствуясь, чтобы в конечном итоге добиться поставленных целей».

Врио главы Intel признала устойчивый характер возможностей рынка ИИ, акцентировав текущий интерес индустрии к обучению ИИ-моделей. Однако Хольтхаус также подчеркнула потенциал широких возможностей в других областях: «Очевидно, что ИИ никуда не денется. Очевидно, что обучение [ИИ] сегодня находится центре внимания, но есть возможности развития и на других направлениях, где также отмечаются потребности с точки зрения нового аппаратного обеспечения». По всей видимости она подразумевала инференс — запуск уже обученных нейросетей.

Из сказанного можно сделать вывод, что Falcon Shores не станет для Intel чудесным спасательным кругом, который позволит ей наверстать отставание от Nvidia на рынке GPU-ускорителей. Это в большей степени первая ступень к разработке первоклассного продукта в перспективе. Следующим проектом Intel после Falcon Shores должен стать Jaguar Shores. Его выход ожидается в конце 2025 или начале 2026 года в виде ускорителей ИИ и HPC для центров обработки данных. Однако до его появления компании предстоит проделать немало работы по усовершенствованию не только своего аппаратного, но и программного обеспечения.

Доминирующе положение Nvidia на рынке ИИ во многом обязано её программно-аппаратной архитектуре CUDA, поскольку конкуренты, например, AMD, предлагают сопоставимую аппаратную производительность. Перед Intel стоит очень непростая задача. Ей предстоит обеспечить разработку экосистемного программного обеспечения и «бесшовную» интеграцию своих ускорителей следующего поколения, чтобы Jaguar Shores имел шансы догнать остальную часть рынка.

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Теги: искусственный интеллект, ускоритель вычислений, falcon shores, jaguar shores, intel
искусственный интеллект, ускоритель вычислений, falcon shores, jaguar shores, intel
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