Возвращение Геральта, Испытание Травами и курс на широкую аудиторию: CD Projekt Red раскрыла новые детали The Witcher 4

Вслед за презентацией на церемонии The Game Awards 2024 разработчики из студии CD Projekt Red поделились с порталом IGN новыми подробностями одиночного ролевого экшена с открытым миром The Witcher 4 («Ведьмак 4»).

Напомним, в дебютном трейлере и The Witcher 4 в целом главная роль уготована не знакомому по прошлым частям Геральту из Ривии, а его повзрослевшей приёмной дочери — Цири (она же Дитя Старшей Крови).

По словам главы разработки «Ведьмака 4» Себастьяна Калембы (Sebastian Kalemba), со времён встречи в The Witcher 3: Wild Hunt героиня прошла болезненное Испытание Травами, что сделало её мутантом, и готовится стать полноценным ведьмаком.

Так как Цири — ведьмак начинающий, у игроков будет больше свободы в определении персонажа. Кроме того, от Геральта героиню отличает нежелание сохранять нейтралитет и возможность использовать не только знаки, но и магию.

Хотя основной упор разработчики сделали на Цири, о Геральте они тоже не забыли — Белый Волк в новой игре действительно появится (в какой роли, не говорят), как ещё в августе утверждал актёр его озвучки Даг Кокл (Doug Cockle).

С релиза The Witcher 3: Wild Hunt прошло уже без малого десять лет, поэтому «Ведьмак 4» будет ориентирована в том числе на более широкую аудиторию. Игру постараются сделать доступнее и дружелюбнее для новичков.

Именно поэтому The Witcher 4 позиционируется как начало новой трилогии, а не продолжение прошлых частей. Недавно игра перешла в стадию активного производства — на ней занято 400 из 650 сотрудников CD Projekt Red.