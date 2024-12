«Ведьмак 4», новая Elden Ring и следующая игра Naughty Dog: все анонсы и трейлеры с The Game Awards 2024

Прошедшая церемония награждения The Game Awards 2024 отметилась не только чествованием лучших игр уходящего года, но и изрядным количеством трейлеров и анонсов. Собрали их все в одном материале.

The Game Awards 2024 стартовала с получасового предварительного шоу, в рамках которого тоже прозвучало несколько объявлений. Студия The Game Kitchen (серия Blasphemous) анонсировала двухмерный приключенческий экшен Ninja Gaiden: Ragebound для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Switch. Релиз — летом 2025 года.

Команда Ramage Games выпустит уютную сюжетную головоломку от первого лица One Move Away — в 2025 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S.

Разработчики из Mega Crit показали геймплейный трейлер карточного роглайка Slay the Spire 2. Ранний доступ (Steam) стартует в 2025 году.

Создатели глубоководного ролевого приключения Dave the Diver из Mintrocket анонсировали дополнение In the Jungle. Выход ожидается в конце 2025 года.

OtherSide Entertainment представила многопользовательскую стелс-игру Thick as Thieves для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S.

Bandai Namco анонсировала мрачную метроидванию Shadow Labyrinth во вселенной Pac-Man. Необычное прочтение классической франшизы ожидается в 2025 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X, S и Switch.

Студия Ys Net под руководством создателя Shenmue и Virtua Fighter Ю Судзуки (Yu Suzuki) представила приключенческий экшен Steel Paws для подписчиков Netflix на iOS и Android. Релиз запланирован на 2025 год.

Ранний доступ мультиплеерного шутера Midnight Murder Club от Velan Studios (Knockout City) стартует в феврале 2025 года на PC (Steam) и PS5.

Авторы Core Keeper из Pugstorm анонсировали приключенческую песочницу на восемь игроков Kyora для PC (Steam). Сроков выхода нет, но уже подтверждён ранний доступ.

Создатели рукопашного экшена Sifu из студии Sloclap ушли в другом направлении и представили многопользовательский симулятор футбола Rematch. Выход на поле ожидается летом 2025 года в версиях для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S.

Тактическая ролевая игра Solasta: Crown of the Magister от команды Tactical Adventures получит продолжение — Solasta 2 выйдет в ранний доступ Steam на протяжении 2025 года, а в начале 2025-го получит демоверсию.

Основная программа The Game Awards 2024 началась с долгожданного анонса. CD Projekt Red наконец-то полноценно представила «Ведьмак 4». Платформы и сроки выхода не раскрываются.

FromSoftware неожиданно анонсировала ответвление Elden Ring — кооперативный экшен Elden Ring Nightreign с элементами RPG и выживания. Релиз ожидается в 2025 году на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Square Enix анонсировала ПК-версию Final Fantasy VII Rebirth — второй эпизод ремейка Final Fantasy VII появится в Steam и Epic Games Store уже 23 января 2025 года.

Epic Games Publishing и студия genDESIGN под руководством автора Ico, Shadow of the Colossus и The Last Guardian Фумито Уэды (Fumito Ueda) поделились трейлером своей безымянной научно-фантастической игры для PC (Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Сроков выхода нет.

Сатирическая ролевая игра The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment выйдет в 2025 году, в том числе на PS5. Анонс сопровождался геймплейным трейлером.

Разработчики из Hazelight Studios (It Takes Two, A Way Out) подтвердили свою следующую кооперативную игру — Split Fiction. Выйдет уже 6 марта 2025 года на PC (Steam, Epic Games Store, EA App), PS5, Xbox Series X и S.

Условно-бесплатный геройский шутер FragPunk от Bad Guitar Studio стартует 6 марта 2025 года на PC (Steam, Epic Games Store), Xbox Series X и S, а также PS5.

Кооперативный хоррор-шутер Killing Floor 3 выйдет в марте 2025 года на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Геймплейный трейлер прилагается.

Создатели World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes из студии Wargaming анонсировали условно-бесплатный PvP-экшен про боевых роботов Steel Hunters. В Steam до 22 декабря доступна тестовая версия. Анонс сопровождался тизером и геймплейным трейлером (прикреплён ниже)

Симулятор выживания The Long Dark от Hinterland Studio получит продолжение — ранний доступ Blackfrost: The Long Dark 2 стартует в 2026 году на ПК (Steam).

Gearbox показала геймплейный трейлер лутер-шутера Borderlands 4. Стартует в 2025 году на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S.

Клайв Росфилд из Final Fantasy XVI появится в файтинге Tekken 8 на правах платного гостевого персонажа. Боец станет доступен 16 декабря владельцам пропуска первого года и 19-го числа всем остальным.

Условно-бесплатный мультиплеерный экшен про боевых роботов Mecha Break от студии Amazing Seasun Games выйдет весной 2025 года на PC (Steam), Xbox Series X и S, а версия для PS5 пока остаётся без сроков релиза.

Ryu Ga Gotoku Studio (серия Like a Dragon) при поддержке Sega анонсировала сразу две игры — новую полноценную часть серии файтингов Virtua Fighter и приключенческий боевик Project Century в антураже Японии начала XX века.

Saber Interactive представила кооперативный шутер от третьего лица Turok: Origins для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Сроки выхода не уточняются.

Arrowhead Game Studios объявила о возвращении фракции иллюминатов в кооперативном шутере Helldivers 2 с выходом контентного обновления Omens of Tyranny. Патч уже доступен.

Бесплатное дополнение 1999 к онлайн-шутеру Warframe от Digital Extremes запланировано к релизу 13 декабря.

Контентное обновление Feybreak для нашумевшего симулятора выживания Palworld в раннем доступе выйдет 23 декабря.

Capcom анонсировала первую за 18 лет новую Onimusha — фэнтезийный самурайский экшен Onimusha: Way of the Sword выйдет на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S в 2026 году.

Ролевой экшен The First Berserker: Khazan от Nexon и Neople обзавёлся новым трейлером и датой выхода — игра увидит свет 27 марта 2025 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Уже 16 января проект получит демоверсию.

Nexon также выпустила дебютный трейлер приключенческого ролевого экшена с открытым миром Dungeon & Fighter: Arad для ПК, консолей и мобильных устройств.

Techland показала трейлер зомби-боевика Dying Light: The Beast с кадрами на движке. Игра выйдет летом 2025 года на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Разработчики Overcooked! из Ghost Town Games при поддержке Hello Games выпустят в Steam кооперативное приключение на двоих Stage Fright для PC (Steam). Сроков выхода нет, но есть анонсирующий трейлер.

Netmarble показала официальный трейлер ролевого экшена Game of Thrones: Kingsroad по «Игре престолов». Релиз ожидается в 2025 году на iOS и Android.

Издатель и разработчик Arc System Works объявил дату релиза Double Dragon Revive — следующая часть легендарной серии beat ‘em up выйдет 23 октября на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Студия Milestone представила Screamer — переосмысление своей одноимённой гоночной игры образца 1995 года. Новая версия выйдет на старт в 2026-м. Релиз планируется на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S.

Naughty Dog подтвердила ПК-версию ремастера приключенческого экшена The Last of Us Part II. Игра доберётся до Steam и Epic Games Store уже 3 апреля 2025 года.

Разработчики GTFO из студии 10 Chambers показали первый геймплей своего кооперативного шутера про ограбления в далёком будущем Den of Wolves. Старт раннего доступа ожидается в Steam на протяжении 2025 года.

Sega анонсировала гоночную аркаду Sonic Racing: CrossWorlds для PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Без сроков выхода, но с тизер-трейлером.

Вслед за досадной утечкой 2K и Hangar 13 представили полноценный трейлер криминального боевика Mafia: The Old Country. Ролик подтверждает, что игра выйдет на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S летом 2025 года.

AdHoc Studio, основанная выходцами из Telltale Games, анонсировала Dispatch — комедийную игру про агентство супергероев в современном Лос-Анджелесе. Выйдет в 2025 году на ПК (Steam) и неназванных консолях.

Вслед за реанимацией Onimusha в Capcom объявили о возвращении к Okami. Провалившаяся в продажах приключенческая игра 2006 года получит сиквел — когда и где, неясно, но разработку возглавляет Хидеки Камия (Hideki Kamiya).

Приключенческий экшен с открытым миром Crimson Desert от разработчиков Black Desert из студии Pearl Abyss выйдет в конце 2025 года на PC (Steam), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался геймплейным трейлером.

Последним анонсом на The Game Awards 2024 стала амбициозная научно-фантастическая игра Intergalactic: The Heretic Prophet от создателей Uncharted и The Last of Us из студии Naughty Dog. Проект создаётся для PS5 и не имеет даже примерных сроков выхода.