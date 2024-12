Авторы It Takes Two представили Split Fiction — эпичную кооперативную игру о путешествиях между мирами без «лутбоксов, микротранзакций и чепухи»

Как и предполагалось, на церемонии The Game Awards 2024 года состоялся анонс Split Fiction — следующей кооперативной игры от разработчиков из Hazelight Studios (It Takes Two, A Way Out) и издательства Electronic Arts.

Сюжет Split Fiction крутится вокруг писательниц-антиподов: Мио пишет научную фантастику, а Зоя — фэнтези. После того, как героинь подключили к машине для кражи их идей, они оказываются заперты в собственных сюжетах.

Чтобы выбраться, сохранив свои воспоминания, Мио и Зое придётся полагаться друг на друга, работать сообща, изучать разные умения и преодолевать трудности, путешествуя между научно-фантастическими и сказочными мирами.

«Только что вы приручали милого дракона, и вот уже сражаетесь с киберниндзя, убегаете от ужасающих троллей или уворачиваетесь от ховеркаров, которые в вас кидает робот-парковщик», — интригуют авторы.

Дебютный трейлер Split Fiction демонстрирует сюжетную завязку и напряжённые геймплейные моменты, а также содержит комментарии главы Hazelight и режиссёра It Takes Two Юсефа Фареса (Joseph Fares).

По словам Фареса, пользователей Split Fiction ждёт «самое эпичное кооперативное приключение» в истории студии без раздражающих элементов монетизации: «Никаких лутбоксов, микротранзакций и чепухи».

Вслед за предсказанием инсайдера billbil-kun релиз Split Fiction ожидается 6 марта 2025 года. Проект создаётся для PC (Steam, Epic Games Store, EA App), PS5, Xbox Series X и S. Стоимость составит $50 — для игры вдвоём достаточно одной копии.