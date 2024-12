Capcom внезапно анонсировала первую за 18 лет новую Onimusha и продолжение Okami

Японский издатель и разработчик Capcom в рамках церемонии награждения The Game Awards 2024 года объявил о планах на реанимацию сразу двух своих забытых франшиз — Onimusha и Okami.

Первая за 18 лет новая Onimusha называется Onimusha: Way of the Sword и планируется к выходу на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S в 2026 году — на 20-летие последней номерной игры серии, Onimusha: Dawn of Dreams для PS2.

События игры развернутся в Киото на заре периода Эдо (то есть в начале XVII века). Главным героем станет завладевший перчаткой Они самурай, который противостоит гротескным потусторонним существам, известным как Генма.

Onimusha: Way of the Sword предложит смесь эпичных боёв на мечах и потусторонних сил, вдохновлённое историей Японии мрачное фэнтези и полный перевод на русский. Анонсирующий трейлер прикреплён ниже.

Что касается Okami, то провалившаяся в продажах приключенческая игра 2006 года команды Clover Studio под руководством гейм-дизайнера Хидеки Камии (Hideki Kamiya) спустя столько лет получит продолжение.

Сиквел Okami создаётся совместными усилиями учреждённой Камией (он же руководит новым проектом) студией Clovers, M-Two и Machine Head Works, включающими членов оригинальной команды разработки.

Ни окончательного названия, ни платформ, ни сроков выхода у продолжения Okami пока нет, зато есть тизер-трейлер (прикреплён ниже). Capcom предупреждает, что новое приключение Аматэрасу и компании потребует «некоторого времени».