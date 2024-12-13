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Улучшенная версия The Last of Us Part II выйдет на ПК уже 3 апреля

Разработчики из Naughty Dog объявили, что улучшенная версия приключенческого экшена The Last of Us Part II выйдет на ПК весной будущего года. По случаю анонса был представлен специальный трейлер.

Источник изображения: Naughty Dog

Источник изображения: Naughty Dog

ПК-версия получит многочисленные бонусы, которые также актуальны и в отношении издания Remastered для PS5: режим выживания «Без возврата», комментарии разработчиков, дополнительные графические улучшения и многое другое.

Портированием ремастера The Last of Us Part II на ПК занимается студия Nixxes Software, которая ранее помогала Sony с расширением платформенной географии Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank: Rift Apart, дилогии Horizon и других проектов.

ПК-версия приключенческого экшена The Last of Us Part II Remastered поступит в продажу 3 апреля 2025 года в Steam и EGS. В сервисе Valve игру можно добавить в список желаемого.

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Теги: naughty dog, the last of us part ii remastered, приключенческий экшен, sony interactive entertainment
naughty dog, the last of us part ii remastered, приключенческий экшен, sony interactive entertainment
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