Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших мессенджеров в мире — Viber

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к популярному мессенджеру Viber в России, объяснив своё решение нарушением платформой требований российского законодательства к организаторам распространения информации. Отметим, что Viber входит в десятку самых популярных мессенджеров в мире и имеет обширную базу пользователей в России.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — сообщается в Telegram-канале регулятора.

В июне 2023 года Таганский районный суд Москвы назначил администрации мессенджера Viber административный штраф в 1 млн руб. из-за отказа удалить ложную информацию. Как сообщает «Коммерсантъ», в компании тогда заявили об отсутствии технических возможностей удалять сообщества.

После этого, в марте этого года судебная инстанция выписала мессенджеру ещё один штраф в размере 800 тыс. руб. за отказ удалить запрещённую российским законодательством информацию.

Добавим, что Viber располагается на четвёртом месте в мире среди самых популярных служб для обмена сообщениями, согласно недавнему отчёту CloudFlare. Мессенджером пользуются миллионы россиян, особенно он популярен среди старшего поколения.