Intel выпустила драйвер с поддержкой Arc B580 и новым центром управления графикой Arc

Компания Intel впервые за долгое время выпустила свежий пакет графического драйвера, прошедший полную проверку Microsoft на совместимость и получивший статус WHQL. Новая версия драйвера Arc Graphics 32.0.101.6325/6252 WHQL добавляет поддержку новых видеокарт серии Arc B (кодовое имя Battlemage).
Обновлённое программное обеспечение включает новый центр управления графикой Intel Graphics Software (IGS), который заменил приложение Arc Software, представленное вместе с видеокартами Arc Alchemist предыдущего поколения. Формально новое приложение выполняет те же функции, что и предыдущее: пользователи могут настраивать игровые параметры, оптимизировать их под свои графические процессоры, обновлять драйверы, изменять настройки для отдельных игр и в целом, а также управлять параметрами отображения. Дополнительно появилась функция оптимизации производительности, которая позволяет разгонять видеокарты, включая возможность разгона видеопамяти.
Также в драйвере появилась поддержка XeSS 2, включающая технологию генерации кадров (Frame Generation, XeSS FG), которая повышает частоту кадров в играх, а также функцию снижения задержки (Intel Xe Low Latency, XeLL).
Список известных проблем:
- в Crew Motorfest (Vulkan) могу возникать мерцания изображения в определённых сценах;
- Homeworld 3 (DX12) может завершаться сбоем при запуске;
- Selaco (Vulkan) может завершаться сбоем при запуске;
- в Elden Ring (DX12) наблюдаются «заикания» изображения в некоторых сценах;
- работа F1 24 (DX12) с XeSS FG может завершаться сбоем при изменении настроек XeSS FG во время игры;
- в F1 24 при использовании Alt+Enter для изменения режима отображения может возникать сбой;
- MLPerf испытывает сбои на системах с несколькими GPU (рекомендуется отключить интегрированную графику);
- Topaz Labs Photo AI отображает искажения при некоторых операциях;
- Magix Vegas Pro демонстрирует искажения при использовании функции переноса стиля;
- Dassault Systemes CATIA завершает работу при использовании опции HQAO;
- некоторые карты видеозахвата отображают артефакты в определённых условиях;
- Adobe Lightroom Classic может работать медленнее ожидаемого. Рекомендуется изменить настройки приложения на: Graphics Processor: Custom. А также активировать опции Use GPU for Display, Use GPU for Image Processing и Use GPU for Export;
- в Call of Duty: Black Ops 6 (DX12) тени отображаются темнее, чем нужно;
- работа Topaz Video AI может завершаться сбоем при экспорте видео после использования некоторых моделей;
- работа Topaz Gigapixel AI может завершаться сбоем при экспорте изображений;
- нестабильность SPECworkstation3.1 при определённых видах нагрузок;
- PugetBench для Davinci Resolve Studio V19 может давать ошибки при использовании пресета Extended;
- Davinci Resolve Studio V19.0 может завершать работу с ошибками в OpenVino тестах.
Скачать свежий драйвер Arc Graphics 32.0.101.6325/6252 WHQL можно с официального сайта Intel.
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