Сегодня 17 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Драйверы Intel выпустила драйвер с поддержкой Arc...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Intel выпустила драйвер с поддержкой Arc B580 и новым центром управления графикой Arc

Компания Intel впервые за долгое время выпустила свежий пакет графического драйвера, прошедший полную проверку Microsoft на совместимость и получивший статус WHQL. Новая версия драйвера Arc Graphics 32.0.101.6325/6252 WHQL добавляет поддержку новых видеокарт серии Arc B (кодовое имя Battlemage).

Источник изображений: Intel

Источник изображений: Intel

Обновлённое программное обеспечение включает новый центр управления графикой Intel Graphics Software (IGS), который заменил приложение Arc Software, представленное вместе с видеокартами Arc Alchemist предыдущего поколения. Формально новое приложение выполняет те же функции, что и предыдущее: пользователи могут настраивать игровые параметры, оптимизировать их под свои графические процессоры, обновлять драйверы, изменять настройки для отдельных игр и в целом, а также управлять параметрами отображения. Дополнительно появилась функция оптимизации производительности, которая позволяет разгонять видеокарты, включая возможность разгона видеопамяти.

Также в драйвере появилась поддержка XeSS 2, включающая технологию генерации кадров (Frame Generation, XeSS FG), которая повышает частоту кадров в играх, а также функцию снижения задержки (Intel Xe Low Latency, XeLL).

Список известных проблем:

  • в Crew Motorfest (Vulkan) могу возникать мерцания изображения в определённых сценах;
  • Homeworld 3 (DX12) может завершаться сбоем при запуске;
  • Selaco (Vulkan) может завершаться сбоем при запуске;
  • в Elden Ring (DX12) наблюдаются «заикания» изображения в некоторых сценах;
  • работа F1 24 (DX12) с XeSS FG может завершаться сбоем при изменении настроек XeSS FG во время игры;
  • в F1 24 при использовании Alt+Enter для изменения режима отображения может возникать сбой;
  • MLPerf испытывает сбои на системах с несколькими GPU (рекомендуется отключить интегрированную графику);
  • Topaz Labs Photo AI отображает искажения при некоторых операциях;
  • Magix Vegas Pro демонстрирует искажения при использовании функции переноса стиля;
  • Dassault Systemes CATIA завершает работу при использовании опции HQAO;
  • некоторые карты видеозахвата отображают артефакты в определённых условиях;
  • Adobe Lightroom Classic может работать медленнее ожидаемого. Рекомендуется изменить настройки приложения на: Graphics Processor: Custom. А также активировать опции Use GPU for Display, Use GPU for Image Processing и Use GPU for Export;
  • в Call of Duty: Black Ops 6 (DX12) тени отображаются темнее, чем нужно;
  • работа Topaz Video AI может завершаться сбоем при экспорте видео после использования некоторых моделей;
  • работа Topaz Gigapixel AI может завершаться сбоем при экспорте изображений;
  • нестабильность SPECworkstation3.1 при определённых видах нагрузок;
  • PugetBench для Davinci Resolve Studio V19 может давать ошибки при использовании пресета Extended;
  • Davinci Resolve Studio V19.0 может завершать работу с ошибками в OpenVino тестах.

Скачать свежий драйвер Arc Graphics 32.0.101.6325/6252 WHQL можно с официального сайта Intel.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Вышли обзоры Intel Arc B580 — лучшая видеокарта за свои деньги
Intel выпустила приложение Intel Graphics Software для разгона и настройки своих видеокарт
Intel представила видеокарты нового поколения раньше AMD и Nvidia — вышли бюджетные Arc B570 и Arc B580
Выпущена утилита ReBarUEFI, которая позволит включить Resizable BAR на старых ПК
В драйвере Wi-Fi для Windows нашли уязвимость, позволяющую удалённый запуск кода без участия пользователя
NVIDIA устранила микрофризы в играх с помощью драйвера GeForce Hotfix Driver 551.46
Теги: intel, драйвер, видеокарты, intel arc battlemage, intel arc b580
intel, драйвер, видеокарты, intel arc battlemage, intel arc b580
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS 3
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор смартфона TECNO CAMON 30S: компромиссы по делу 3
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Выглядит великолепно»: фанаты остались в восторге от демонстрации фракции «Подземелья» из Heroes of Might & Magic: Olden Era
Электромобиль BYD за $10 000 обогнал Tesla Model Y и все прочие машины по популярности в Китае
Легендарному процессору Intel 8080 исполнилось 50 лет
Умные очки Ray-Ban Meta получили «живой ИИ», переводчик в реальном времени и Shazam
Начался суд между Arm и Qualcomm: глава Arm признался, что компания не собирается выпускать собственные чипы
Детективная игра Agatha Christie — Death on the Nile позволит по-новому взглянуть на один из самых известных романов Агаты Кристи 11 ч.
«Разочарованным не уйдёт никто»: ведущие разработчики намекнули, что в The Witcher 4 появится «Гвинт» 12 ч.
В комментариях на YouTube появились голосовые сообщения — это должно сблизить блогеров и зрителей 13 ч.
Слухи: 2K отменила неанонсированную Tiny Tina’s Wonderlands 2 14 ч.
Студия ветеранов CD Projekt Red нашла $3 млн на создание онлайн-экшена о феодальной Японии, который переосмыслит боевую систему в играх от первого лица 15 ч.
Нет денег, знаний, данных и людей: в России снизилась готовность компаний к внедрению ИИ 15 ч.
Databricks завершает раунд мегафинансирования на сумму $9,5 млрд 15 ч.
Tesla и Маск потеряют более $100 млрд, если суд не позволит выплатить огромный бонус за работу Маска в 2018 году 16 ч.
Hangar 13 объяснила, почему Mafia: The Old Country не станет конкурентом GTA VI 16 ч.
Кооперативный роглайк-экшен Elden Ring Nightreign можно будет попробовать в феврале, но не всем 20 ч.
Экпресс-тест Wi-Fi 6 роутера Huawei AX2 New: простой, не простоватый 1 мин.
В 2025 году в Европе появится сразу семь ИИ-фабрик EuroHPC 2 ч.
VMware + ИИ: после квартального отчёта акции Broadcom выросли на 24 %, а рыночная стоимость компании впервые превысила $1 трлн 9 ч.
Новая статья: Обзор TECNO SPARK Go 1: бюджетный смартфон с парой сюрпризов 10 ч.
Плата Asus ROG Strix B860-A для грядущих более доступных Arrow Lake-S показалась на видео 12 ч.
TCL выпустила телевизоры T6L QD-Mini LED TV 2025 с квантовыми точками и частотой обновления до 288 Гц по цене от $390 до $850 15 ч.
В Калтехе создали микроботов с ультразвуковым приводом для доставки лекарств в любую точку человеческого тела 15 ч.
Европа договорилась о создании конкурента Starlink — система IRIS² из 290 спутников за €10,6 млрд заработает к 2030 году 16 ч.
Южнокорейская FuriosaAI включается в ИИ-гонку с собственным ускорителем RNGD 18 ч.
Представлен смартфон Vivo Y300, который в 7 раз громче обычного смартфона 20 ч.