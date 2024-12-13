Intel выпустила драйвер с поддержкой Arc B580 и новым центром управления графикой Arc

Компания Intel впервые за долгое время выпустила свежий пакет графического драйвера, прошедший полную проверку Microsoft на совместимость и получивший статус WHQL. Новая версия драйвера Arc Graphics 32.0.101.6325/6252 WHQL добавляет поддержку новых видеокарт серии Arc B (кодовое имя Battlemage).

Обновлённое программное обеспечение включает новый центр управления графикой Intel Graphics Software (IGS), который заменил приложение Arc Software, представленное вместе с видеокартами Arc Alchemist предыдущего поколения. Формально новое приложение выполняет те же функции, что и предыдущее: пользователи могут настраивать игровые параметры, оптимизировать их под свои графические процессоры, обновлять драйверы, изменять настройки для отдельных игр и в целом, а также управлять параметрами отображения. Дополнительно появилась функция оптимизации производительности, которая позволяет разгонять видеокарты, включая возможность разгона видеопамяти.

Также в драйвере появилась поддержка XeSS 2, включающая технологию генерации кадров (Frame Generation, XeSS FG), которая повышает частоту кадров в играх, а также функцию снижения задержки (Intel Xe Low Latency, XeLL).

Список известных проблем:

в Crew Motorfest (Vulkan) могу возникать мерцания изображения в определённых сценах;

Homeworld 3 (DX12) может завершаться сбоем при запуске;

Selaco (Vulkan) может завершаться сбоем при запуске;

в Elden Ring (DX12) наблюдаются «заикания» изображения в некоторых сценах;

работа F1 24 (DX12) с XeSS FG может завершаться сбоем при изменении настроек XeSS FG во время игры;

в F1 24 при использовании Alt+Enter для изменения режима отображения может возникать сбой;

MLPerf испытывает сбои на системах с несколькими GPU (рекомендуется отключить интегрированную графику);

Topaz Labs Photo AI отображает искажения при некоторых операциях;

Magix Vegas Pro демонстрирует искажения при использовании функции переноса стиля;

Dassault Systemes CATIA завершает работу при использовании опции HQAO;

некоторые карты видеозахвата отображают артефакты в определённых условиях;

Adobe Lightroom Classic может работать медленнее ожидаемого. Рекомендуется изменить настройки приложения на: Graphics Processor: Custom. А также активировать опции Use GPU for Display, Use GPU for Image Processing и Use GPU for Export;

в Call of Duty: Black Ops 6 (DX12) тени отображаются темнее, чем нужно;

работа Topaz Video AI может завершаться сбоем при экспорте видео после использования некоторых моделей;

работа Topaz Gigapixel AI может завершаться сбоем при экспорте изображений;

нестабильность SPECworkstation3.1 при определённых видах нагрузок;

PugetBench для Davinci Resolve Studio V19 может давать ошибки при использовании пресета Extended;

Davinci Resolve Studio V19.0 может завершать работу с ошибками в OpenVino тестах.

Скачать свежий драйвер Arc Graphics 32.0.101.6325/6252 WHQL можно с официального сайта Intel.