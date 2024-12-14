Intel 18A в прекрасной форме: образцы Panther Lake работают у восьми клиентов

Если о стратегических вопросах временно исполняющие обязанности генерального директора Intel на технологической конференции Barclays не могли во всех случаях говорить открыто, то ситуации с освоением техпроцесса Intel 18A они заявили прямо — тем более, что она лучше, чем описывают недавно возникшие слухи.

Напомним, что бывший глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) несколько месяцев назад уже демонстрировал инженерные образцы процессоров Panther Lake на мероприятии Lenovo, а теперь его преемники подтверждают, что подобные образцы успешно работают в тестовых системах восьми различных клиентов компании. Ресурс Tom’s Hardware, который взял на себя труд изучить высказывания временного руководства Intel на вчерашней технологической конференции Barclays, напоминает о статусе семейства процессоров Panther Lake.

В серию они пойдут в 2025 году под обозначениями типа Intel Core Ultra 300, их первичным предназначением будет работа в ноутбуках. Процессоры Panther Lake считаются преемниками семейства Arrow Lake-U/H, которое выйдет в следующем месяце. Panther Lake станут первыми процессорами Intel, основная часть компонентов которых будет производиться по технологии 18A. Более 70 % компонентов Panther Lake компания Intel будет производить самостоятельно, демонстрируя тем самым начало возврата продукции с конвейера TSMC «домой».

На конференции Barclays действующее руководство Intel в лице Дэвида Зинснера (David Zinsner) и Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) заявило, что инженерные образцы процессоров Panther Lake типа ES0 в руках восьми клиентов компании продемонстрировали способность работать в тестовых системах: «Чтобы дать вам какие-то подтверждения по поводу Panther Lake, мы предоставили образцы ES0 своим клиентам. Восемь из них уже запустили системы на базе Panther Lake, и это даёт вам идею о хорошем состоянии кремния и подразделения Foundry в целом».

Предполагается, что компоновочно процессоры Panther Lake перенесут контроллер памяти обратно в кристалл, на котором расположены основные вычислительные блоки, и это позволит снизить задержки в передаче информации по сравнению с Arrow Lake. Обладая количеством ядер до 16 штук, процессоры Panther Lake скорее могут считаться преемниками Arrow Lake, а не Lunar Lake. Не исключено, что производительные ядра Panther Lake будут использовать архитектуру Cougar Cove, а экономичные — Skymont/Darkmont. Графическая подсистема Panther Lake, которой приписывается наличие до 12 блоков Xe3 поколения Celestial, позволит Intel подвинуть AMD в сфере интегрированной графики с точки зрения производительности. Анонс процессоров Panther Lake может быть приурочен к июньской выставке Computex 2025, но может и задержаться до второго полугодия.