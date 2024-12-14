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Intel 18A в прекрасной форме: образцы Panther Lake работают у восьми клиентов

Если о стратегических вопросах временно исполняющие обязанности генерального директора Intel на технологической конференции Barclays не могли во всех случаях говорить открыто, то ситуации с освоением техпроцесса Intel 18A они заявили прямо — тем более, что она лучше, чем описывают недавно возникшие слухи.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Напомним, что бывший глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) несколько месяцев назад уже демонстрировал инженерные образцы процессоров Panther Lake на мероприятии Lenovo, а теперь его преемники подтверждают, что подобные образцы успешно работают в тестовых системах восьми различных клиентов компании. Ресурс Tom’s Hardware, который взял на себя труд изучить высказывания временного руководства Intel на вчерашней технологической конференции Barclays, напоминает о статусе семейства процессоров Panther Lake.

В серию они пойдут в 2025 году под обозначениями типа Intel Core Ultra 300, их первичным предназначением будет работа в ноутбуках. Процессоры Panther Lake считаются преемниками семейства Arrow Lake-U/H, которое выйдет в следующем месяце. Panther Lake станут первыми процессорами Intel, основная часть компонентов которых будет производиться по технологии 18A. Более 70 % компонентов Panther Lake компания Intel будет производить самостоятельно, демонстрируя тем самым начало возврата продукции с конвейера TSMC «домой».

На конференции Barclays действующее руководство Intel в лице Дэвида Зинснера (David Zinsner) и Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) заявило, что инженерные образцы процессоров Panther Lake типа ES0 в руках восьми клиентов компании продемонстрировали способность работать в тестовых системах: «Чтобы дать вам какие-то подтверждения по поводу Panther Lake, мы предоставили образцы ES0 своим клиентам. Восемь из них уже запустили системы на базе Panther Lake, и это даёт вам идею о хорошем состоянии кремния и подразделения Foundry в целом».

Предполагается, что компоновочно процессоры Panther Lake перенесут контроллер памяти обратно в кристалл, на котором расположены основные вычислительные блоки, и это позволит снизить задержки в передаче информации по сравнению с Arrow Lake. Обладая количеством ядер до 16 штук, процессоры Panther Lake скорее могут считаться преемниками Arrow Lake, а не Lunar Lake. Не исключено, что производительные ядра Panther Lake будут использовать архитектуру Cougar Cove, а экономичные — Skymont/Darkmont. Графическая подсистема Panther Lake, которой приписывается наличие до 12 блоков Xe3 поколения Celestial, позволит Intel подвинуть AMD в сфере интегрированной графики с точки зрения производительности. Анонс процессоров Panther Lake может быть приурочен к июньской выставке Computex 2025, но может и задержаться до второго полугодия.

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Теги: intel, intel 18a, panther lake, процессоры
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