До того, как начать судиться с OpenAI, Маск хотел сделать из стартапа коммерческую компанию с собой во главе

Илон Маск (Elon Musk) ранее подал в суд на OpenAI из-за её планов реорганизоваться в коммерческую компанию, и теперь та привела его собственные электронные письма, из которых следует, что он хотел сформировать коммерческое подразделение OpenAI, владеть и самостоятельно управлять им.

В 2015 году Илон Маск был в числе учредителей OpenAI, три года спустя вышел из их состава, а теперь превратился в ярого критика и противника компании — сегодня у него есть конкурирующий стартап xAI. Недавно Маск в очередной раз попытался воспрепятствовать OpenAI и её генеральному директору Сэму Альтману (Sam Altman) провести реорганизацию и превратить стартап в классическую коммерческую корпорацию. Сейчас она привлекает многомиллиардные инвестиции.

В ответ на последний иск Маска компания представила пакет электронных писем — переписку между Маском и его представителями, а также другими соучредителями OpenAI, в том числе Альтманом и Ильёй Суцкевером (Ilya Sutskever). В них обсуждается оптимальная структура организации, а также потребность в привлечении капитала для оплаты вычислительных ресурсов, необходимых для продолжения работы OpenAI. По версии компании, Маск настаивал на создании коммерческого юрлица, в котором он должен иметь контрольный пакет акций, и которым должен единолично управлять.

В сентябре 2017 года он зарегистрировал организацию Open Artificial Intelligence Technologies, Inc. с организационно-правовой формой PBC (Public Benefit Corporation) — этот тип корпорации сочетает традиционную коммерческую бизнес-модель, основанную на извлечении прибыли, с общественно полезной миссией. «Когда он не получил контрольного пакета акций и полного контроля, то ушёл и сказал нам, что мы провалимся. Теперь, когда OpenAI является ведущей исследовательской лабораторией в области ИИ, а Илон управляет конкурирующей ИИ-компанией, он просит суд помешать на эффективно выполнять нашу задачу», — утверждают в OpenAI. Эти материалы OpenAI опубликовала в корпоративном блоге, но следует отметить, что переписка приводится вне полного контекста.