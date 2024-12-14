В борьбу против коммерциализации OpenAI включилась Meta✴ — это «опасный прецедент»

Meta✴ Platforms призвала генерального прокурора американского штата Калифорния заблокировать планируемую OpenAI процедуру реорганизации в коммерческую компанию, узнала Wall Street Journal.

В направленном в минувший четверг, 12 декабря, генпрокурору Робу Бонте (Rob Bonta) письме Meta✴ заявила, что санкция на реорганизацию OpenAI в коммерческую компанию создаст опасный прецедент: стартапы смогут пользоваться преимуществами статуса некоммерческой организации до тех пор, пока не будут готовы выйти на прибыльность.

«Действия OpenAI могут возыметь последствия сейсмического характера для Кремниевой долины. Если новая бизнес-модель OpenAI окажется действенной, некоммерческие инвесторы получат тот же доход, что и те, кто инвестирует традиционным способом в коммерческие компании, но также получат выгоду от предоставляемых правительством налоговых списаний», — говорится в письме Meta✴.

Накануне OpenAI обратилась к федеральному судье в Калифорнии с просьбой, чтобы он отклонил ходатайство Илона Маска (Elon Musk) о прекращении реорганизации разработчика ChatGPT в коммерческую компанию. В минувшем августе Маск подал в суд на OpenAI и её гендиректора Сэма Альтмана (Sam Altman), заявив, что они нарушили положения соглашения, поставив прибыль выше общественного блага при разработке искусственного интеллекта.

Meta✴ заявила, что поддерживает стремление Маска представлять интересы общественности при принятии решения о том, получит ли OpenAI разрешение стать коммерческой компанией. Маск стоял у истоков OpenAI, но впоследствии покинул проект и запустил собственный стартап xAI, связанный с ИИ.