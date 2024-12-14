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В борьбу против коммерциализации OpenAI включилась Meta✴ — это «опасный прецедент»

Meta Platforms призвала генерального прокурора американского штата Калифорния заблокировать планируемую OpenAI процедуру реорганизации в коммерческую компанию, узнала Wall Street Journal.

Источник изображения: Growtika / unsplash.com

Источник изображения: Growtika / unsplash.com

В направленном в минувший четверг, 12 декабря, генпрокурору Робу Бонте (Rob Bonta) письме Meta заявила, что санкция на реорганизацию OpenAI в коммерческую компанию создаст опасный прецедент: стартапы смогут пользоваться преимуществами статуса некоммерческой организации до тех пор, пока не будут готовы выйти на прибыльность.

«Действия OpenAI могут возыметь последствия сейсмического характера для Кремниевой долины. Если новая бизнес-модель OpenAI окажется действенной, некоммерческие инвесторы получат тот же доход, что и те, кто инвестирует традиционным способом в коммерческие компании, но также получат выгоду от предоставляемых правительством налоговых списаний», — говорится в письме Meta.

Накануне OpenAI обратилась к федеральному судье в Калифорнии с просьбой, чтобы он отклонил ходатайство Илона Маска (Elon Musk) о прекращении реорганизации разработчика ChatGPT в коммерческую компанию. В минувшем августе Маск подал в суд на OpenAI и её гендиректора Сэма Альтмана (Sam Altman), заявив, что они нарушили положения соглашения, поставив прибыль выше общественного блага при разработке искусственного интеллекта.

Meta заявила, что поддерживает стремление Маска представлять интересы общественности при принятии решения о том, получит ли OpenAI разрешение стать коммерческой компанией. Маск стоял у истоков OpenAI, но впоследствии покинул проект и запустил собственный стартап xAI, связанный с ИИ.

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Теги: openai, me, судебные разбирательства
openai, me, судебные разбирательства
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