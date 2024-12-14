SEC возобновила проверку в отношении Neuralink

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США на этой неделе возобновила проверку в отношении стартапа Илона Маска (Elon Musk) Neuralink, который занимается разработкой чипов для управления электроникой мысленными командами. Об этом бизнесмен сообщил в соцсети X, приложив копию письма на имя главы ведомства.

В письме, датированном 12 декабря, от адвоката Маска Алекса Спиро (Alex Spiro) на имя председателя SEC Гари Генслера (Gary Gensler), который скоро оставит свой пост, говорится также, что Маску даются 48 часов, чтобы согласиться на денежное урегулирование претензий комиссии — в противном случае бизнесмену будут предъявлены обвинения, связанные с его действиями при покупке Twitter (сейчас X).

У Маска долгая история противостояния с SEC; в прошлом году четверо законодателей обратились в комиссию с просьбой провести проверку и установить, совершил ли Маск мошенничество с ценными бумагами и ввёл ли инвесторов в заблуждение относительно безопасности мозговых имплантов Neuralink. В письме господин Спиро отметил, что SEC не сможет запугать ни его, ни Маска — они сохраняют за собой гарантированные им законом права.

В ноябре федеральный судья отклонил запрос SEC о санкциях против Маска — бизнесмен не выполнил решение суда и не явился для дачи показаний в рамках расследования в отношении поглощения Twitter, в ходе которого он в 2022 году мог нарушить законы о ценных бумагах. В 2018 году комиссия подала на него в суд из-за опубликованных Маском в Twitter сообщений о приватизации Tesla. Чтобы урегулировать иск, он заплатил штраф в размере $20 млн, ушёл с поста совета директоров Tesla и разрешил юристам компании просматривать некоторые его посты для соцсетей перед публикацией.