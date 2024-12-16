Сверхтонкий Apple iPhone 17 Air будет дешевле, чем предполагалось

Издание The Wall Street Journal решило не уступать Bloomberg в оперативности обсуждения новейших планов Apple, и накануне заявило, что запланированный к выходу на следующий год сверхтонкий iPhone 17 Air не будет самым дорогим смартфоном в линейке. В действительности он будет сопоставим по цене с iPhone 16 Plus, заменой которого формально станет.

Как отмечается в первоисточнике, со следующего года Apple рассчитывает ввести в ассортимент iPhone модель, которая будет тоньше ныне существующих, но при этом окажется дешевле моделей серии Pro, во многом за счёт использования более простых камер. Другими словами, предполагаемый iPhone 17 Air будет рассчитан на тех, кто стремится владеть более тонким смартфоном и готов мириться с некоторыми компромиссами по его функциональности, но при этом не переплачивать лишнего. По сути, iPhone 17 Air при таком позиционировании может уложиться в ценовую нишу около $900.

Одновременно сообщается и о намерениях Apple к 2026 году разработать складной смартфон с гибким дисплеем, который в разложенном состоянии располагал бы диагональю не менее 7 дюймов. По крайней мере, нынешний iPhone 16 Pro Max с его 6,9-дюймовым дисплеем ему точно уступит. Первоначально Apple экспериментировала с расположением дисплея на внешней поверхности складного смартфона, но теперь сосредоточилась на компоновке, которая позволяет скрыть дисплей на внутренней поверхности в сложенном состоянии. Основная проблема при разработке такого устройства заключается в выборе достаточно надёжных и удобных шарниров, а также обеспечении минимально заметной линии сгиба на дисплее.

Как уже отмечалось накануне, после складного смартфона Apple намеревается выпустить складное устройство форматом побольше, которое будет относиться к семейству iPad, но в разложенном виде будет располагать диагональю дисплея около 19 дюймов. Первоначально планировалось выпустить складной планшет раньше складного iPhone, но теперь приоритеты Apple поменялись местами.