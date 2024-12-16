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Биткоин начал неделю с покорения рекорда стоимости — $106 000 за монету

Избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в своём окружении имеет достаточное количество сторонников криптовалют, чтобы назначить их на влиятельные посты в будущем составе американского правительства. Инвесторы в биткоин на этом фоне заразились оптимизмом, который привёл к покорению котировками старейшей криптовалюты новой исторической величины в $106 000 за монету.

Источник изображения: Unsplash, Traxer

Источник изображения: Unsplash, Traxer

Во всяком случае, в пике курс вырос до $106 533, что является новыми рекордом. Даже курс «эфира» поднялся на этом фоне на 1,5 % до $3965. Всего с момента победы Трампа на выборах в США биткоин подорожал более чем в полтора раза, причём ожидаемого некоторыми участниками рынка отскока вниз не произошло, и следующим уровнем, который монета должна прощупать, станет $110 000.

С начала года биткоин вырос в цене почти в три раза, а совокупный оборот рынка криптовалют вырос в два раза до $3,8 трлн. Ещё летом Трамп начал обсуждать идею формирования своего рода национального резерва в данной криптовалюте, и с его приходом к власти в США она опять всплывает в ожиданиях инвесторов. На прошлой неделе избранный президент США заявил, что власти страны просто не хотят упускать возможности, связанные с криптовалютами, поскольку в противном случае в этой теме дальше продвинутся Китай и другие страны, а США хотят остаться лидерами и в этой сфере. По крайней мере, власти Великобритании, Китая, Бутана и Сальвадора не стесняются инвестировать в биткоин, и США просто не хотят отставать. Непосредственно Дональд Трамп на этапе предвыборной кампании охотно принимал взносы в свой фонд в криптовалюте, хотя ранее не столь лестно высказывался о ней. Теперь он готов сделать США «криптовалютной столицей мира».

Среди соратников Трампа немало деятелей, благосклонно относящихся к криптовалютам, некоторым из них уже предложены посты в бюрократической системе США, которые позволят им оказать влияние на политику государства в данной сфере. Включение компании MicroStrategy, которая активно инвестирует в криптовалюту, в список Nasdaq-100 в минувшую пятницу оказало положительное влияние на динамику курса биткоина. Эта компания увеличила в текущем году собственную капитализацию в шесть раз до $94 млрд, она является крупнейшим корпоративным держателем криптовалюты.

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Теги: биткоин, криптовалюта, финансы, дональд трамп
биткоин, криптовалюта, финансы, дональд трамп
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