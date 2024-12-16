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Tesla и Маск потеряют более $100 млрд, если суд не позволит выплатить огромный бонус за работу Маска в 2018 году

Tesla не собирается отказываться от решения предоставить генеральному директору Илону Маску (Elon Musk) крупнейший в истории пакет опционов на акции за работу в 2018 году — стоимостью $56 млрд на момент вынесения первоначального решения и более $129 млрд по текущей цене акций. Однако если запрет суда на это решение обжаловать не получится, это может обойтись компании и её главе недёшево: потенциальные налоговые и бухгалтерские сборы могут превысить $100 млрд.

Источник изображения: dogegov.com

Источник изображения: dogegov.com

Судья штата Делавэр Кэтлин Маккормик (Kathaleen McCormick) недавно отклонила вторую попытку производителя электромобилей предоставить Маску крупнейший в истории компенсационный пакет. Несмотря на то, что подавляющее большинство акционеров проголосовало за повторное одобрение выплаты, предыдущее решение суда о запрете этой сделки от 2018 года осталось в силе.

Позиция судьи поставила совет директоров Tesla перед дилеммой: подавать апелляцию с неясным результатом в Верховный суд Делавэра или предоставить своему генеральному директору новый пакет опционов. Если новый пакет будет выпущен на прежних условиях, это может повлечь за собой корпоративный бухгалтерский сбор на сумму более $50 млрд и дополнительно ввести штрафную налоговую ставку до 57 процентов на акции, передаваемые Маску. Итого потери составят более $100 млрд.

В апреле Tesla предупреждала акционеров, что повторный выпуск опциона для Маска на 304 млн акций, приведёт к налоговому сбору в размере более $25 млрд, поскольку оценка компании была существенно выше, чем в 2018 году. Но эти расчёты основывались на цене акций в $175 на 1 апреля, когда рыночная капитализация Tesla составляла $558 млрд. С тех пор акции выросли более чем вдвое до $425, что увеличило капитализацию Tesla до $1,3 трлн, поэтому бухгалтерские расходы также вырастут до $50 млрд.

Если Tesla в течение 30 дней, начиная со 2 декабря, подаст и выиграет апелляцию, Маск заплатит стандартную федеральную ставку в размере 37 % налога, но только после того как он воспользуется своим опционом 2018 года, чего он не обязан делать до 2028 года. Если же Верховный суд Делавэра откажется отменить первоначальное решение и совет директоров решит выпустить новый план на аналогичных условиях, потенциальные налоговые и бухгалтерские сборы могут составить более $100 млрд.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Дело в том, что отменённые по решению судьи Маккормик опционы Маска с точки зрения налогообложения больше не существуют. Поэтому попытка заключить новую сделку может нарушить раздел 409A Налогового Кодекса США, который инициирует немедленное налогообложение полной стоимости отложенной компенсации в день её предоставления, задолго до того, как отложенная компенсация будет облагаться налогом по обычным правилам. Дополнение 409А к Налоговому Кодексу было введено в 2005 году после того, как руководители Enron обналичили заложенные акции, которые получили в рамках своих компенсационных планов до того, как компания обанкротилась.

Маску придётся немедленно оплатить 57-процентный подоходный налог на разницу между ценой исполнения и текущей стоимостью акций, независимо от того, решит ли он реализовать опционы или нет. При текущей цене ценных бумаг $425 и цене исполнения $23,34, установленной в 2018 году, разница составит $122 млрд, что означает налоговый счёт почти на $70 млрд. Маск может избежать такого исхода лишь успешно обжаловав решение судьи Маккормик.

У совета директоров есть другой способ помочь Маску избежать дополнительных 20 процентов налога, но это все равно дорого обойдётся компании и её главе. Маск может получить 304 млн акций Tesla стоимостью $129 млрд по текущей цене, которые будут облагаться стандартной ставкой 37 процентов, что составит около $48 млрд.

В любом случае, масштабная продажа Маском полученных акция для покрытия налогового сбора может привести к падению курса акций на бирже, а компании всё равно придётся нести расходы на бухгалтерский учёт. И если переговоры об опционе начнутся заново, Маск может не согласиться на пятилетний период блокировки после исполнения, в течение которого он не может продать акции, что было одним из условий соглашения 2018 года.

Маск на сегодняшний день является самым богатым человеком в мире с состоянием более $400 млрд. В начале 2022 года в ответ на сообщение о налоговой задолженности в $11 млрд долларов он сообщил, что «заплатил больше всего налогов за всю историю для отдельного человека».

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Теги: илон маск, tesla, налоги, опцион
илон маск, tesla, налоги, опцион
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