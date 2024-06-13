Илон Маск сообщил, что большинство акционеров Tesla поддержали выплату ему $56 млрд

Илон Маск (Elon Musk) заявил, что два ключевых предложения, которые были вынесены на голосование акционеров Tesla — по поводу выплаты Маску гонорара в размере $56 млрд и переноса юридического адреса Tesla из Делавэра в Техас — были приняты с «большим перевесом».
Предварительные результаты — отличная новость и для Маска, и для Tesla, которые уже несколько недель пытаются заручиться поддержкой у крупных институциональных инвесторов и мелких розничных акционеров компании. Голосование завершилось 12 июня в 22:59 по Центральному поясному времени (13 июня в 07:59 мск), за день до ежегодного собрания акционеров — оно состоится сегодня, 13 июня в штаб-квартире Tesla в техасском Остине.
«Предложение 3» предусматривает перенос юридического адреса компании в Техас; «Предложение 4» подразумевает повторную ратификацию выплаты генеральному директору Tesla Илону Маску $56 млрд — этот пакет был заблокирован судьёй Делавэра в начале года.
Компенсационный пакет был принят в 2018 году, но в январе этого года судья отменил его, заявив, что инвесторы не были в полной мере проинформированы о ключевых деталях — первоначальная договорённость даёт Маску право на опционы на акции на сумму до $55,8 млрд, если Tesla достигнет определённых результатов, и компания их достигла. Положительное решение акционеров может положительно сказаться на котировках акций, считают аналитики, но их рост «едва ли будет таким же сильным, как падение, если бы акционеры отклонили сделку».
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