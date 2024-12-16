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Легендарному процессору Intel 8080 исполнилось 50 лет

Компания Intel отмечает 50-ю годовщину выпуска легендарного процессора Intel 8080. По этому случаю производитель поделился историей его создания, а также напомнил о первых устройствах, в которых использовался этот чип.

Источник изображения: Wikipedia

Intel 8080 не просто произвёл революцию в микропроцессорах — он создал рынок микропроцессоров, заявляет Intel. «4004 и 8008 предложили это, но 8080 сделал это реальностью», — говорит Федерико Фаггин (Federico Faggin), главный разработчик Intel 8080 и его предшественников, моделей 4004 и 8008. До запуска чипа Intel 8080 в 1974 году компания в основном выпускала чипы под конкретные заказы клиентов. Хотя модели 4004 и 8008 впоследствии использовались в задачах, выходящих за рамки их первоначального применения, универсальность не была изначальной целью их разработки. Например, 4004 изначально был создан для печатного калькулятора 141-PF компании Busicom, а 8008 — для программируемого терминала Datapoint 2200 компании Computer Terminal Corporation.

Фаггин разработал модель 8080 в ответ на отзывы клиентов о модели 8008, которые жаловались на ограничения дизайна, препятствовавшие масштабируемости и усложнявшие разработку программного обеспечения. Новый 8-битный процессор оказался более эффективным, мощным и гибким: он мог выполнять 290 000 операций в секунду (в 10 раз больше, чем 8008). Благодаря 40-контактной конфигурации он упростил подключение к другим компонентам по сравнению с 18-контактной конструкцией модели 8008. Intel 8080 также получил поддержку вспомогательных функций, которых не хватало моделям 4004 и 8008, что сделало его настоящим однокристальным микропроцессором.

Компания Busicom инвестировала 60 000 долларов в Intel для разработки процессора 4004 для собственного использования, что отражало нормы проектирования чипов того времени. Но всё изменилось с появлением 8080 и его гибкостью. Теперь у клиентов появилась блестящая возможность: потратить 360 долларов и запрограммировать процессор на выполнение практически любых задач. Модель 8080 доказала, что мощный процессор общего назначения может работать с неограниченным количеством приложений и удовлетворять потребности бесчисленного числа клиентов, способствуя массовому внедрению персональных компьютеров, созданию новых категорий устройств на основе кремния и развитию программирования как востребованного навыка.

Intel утверждает, что «генетика» модели 8080 всё ещё присутствует в процессорах, используемых по всему миру, поскольку именно этот чип вдохновил разработку архитектуры x86, которая стала самой широко применяемой в мире. Сегодня процессоры Intel используются в домашних компьютерах, автомобилях, вышках сотовой связи, цифровых вывесках, центрах обработки данных и множестве подключённых устройств. По случаю 50-летия Intel 8080 компания организовала в музее Intel в Санта-Кларе (Калифорния, США) выставку, где представлены функциональные устройства на базе Intel 8080. Среди экспонатов — несколько самых ранних реализаций 8080 и их современные аналоги на основе кремния Intel.

Кассовые аппараты Hugin Model 150 от шведской компании Hugin были одними из первых электронных кассовых аппаратов с процессорами Intel 8080. Несмотря на значительные улучшения по сравнению с механическими кассовыми аппаратами, ранние электронные устройства имели ограниченную функциональность и работали на фирменном программном обеспечении. С появлением 8080 кассовые аппараты приобрели функциональность, подобную компьютерной. Со временем они стали сложнее, получили цифровые дисплеи, возможность печатать чеки и считывать кредитные карты. Сегодня процессоры Intel Core i3 используются во многих кассах самообслуживания и POS-терминалах.

Источник изображений: YouTube

Источник изображений: YouTube

Intel 8080 стал основой одного из первых персональных компьютеров — Altair 8800 от MITS. Стоимость системы составляла 439 долларов, что делало её гораздо доступнее коммерческих компьютеров за 30 000 долларов того времени, которые использовались целыми командами. У Altair 8800 не было клавиатуры или монитора, а его владельцам требовались значительные знания в электронике, так как компьютер нужно было собирать самостоятельно.

Спустя 50 лет ПК выглядят совершенно иначе и стали значительно мощнее. Процессор Intel 8080 работал на максимальной тактовой частоте 2 МГц, тогда как выпущенные в этом году настольные процессоры Intel Core Ultra Series 2 (Arrow Lake-S) достигают тактовой частоты 5,7 ГГц (5700 МГц).

Источник изображения: Midway

Источник изображения: Midway

Gun Fight (также известна как Western Gun) от Midway Games стала первой коммерчески доступной аркадной игрой, в которой вместо дискретной логики использовался микропроцессор. Им стал Intel 8080. Игра, где два ковбоя Дикого Запада сражались на дуэли, приобрела огромную популярность. В 1975–1976 годах были проданы тысячи игровых автоматов с этой игрой. В 1978 году Intel 8080 стал основой ещё одного игрового автомата — Space Invaders от Midway Games.

Сегодня у геймеров гораздо больше возможностей. От игр на ПК и консолях до виртуальной реальности и мобильных франшиз — современные технологии позволяют играть где угодно и на чём угодно.

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Теги: intel 8080, юбилей, процессор, история
intel 8080, юбилей, процессор, история
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