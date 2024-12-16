«Разочарованным не уйдёт никто»: ведущие разработчики намекнули, что в The Witcher 4 появится «Гвинт»

Мини-игра «Гвинт» из The Witcher 3: Wild Hunt оказалась настолько популярной, что стала самостоятельной, но ждать ли карточное развлечение в The Witcher 4 («Ведьмак 4»)? Отвечают ключевые разработчики проекта.

Потенциальное появление гвинта в The Witcher 4 обсудили руководитель разработки Себастьян Калемба (Sebastian Kalemba) и исполнительный продюсер Малгожата Митрега (Małgorzata Mitręga) в гостях у издания Easy Allies.

На вопрос, могут ли Калемба и Митрега что-либо рассказать о перспективе добавления гвинта в The Witcher 4 (или хотя бы намекнуть на это), пара ничего конкретного не сказала, но оставила ряд недвусмысленных намёков.

По словам Митреги, в CD Projekt Red «все очень любят» гвинт и «внимательно прислушиваются к сообществу» фанатов. Исполнительный продюсер уверяет: «Думаю, разочарованным не уйдёт никто».

«Однозначно, как вы знаете, это часть [игрового] опыта. Так что мы тоже любим гвинт и не можем представить…» — не закончил Калемба свою мысль, потому что его перебила Митрега.

Напомним, главной героиней в The Witcher 4 станет Цири (она же Дитя Старшей Крови). Со времён встречи в The Witcher 3: Wild Hunt героиня прошла Испытание Травами, что сделало её мутантом, и готовится стать ведьмаком.

The Witcher 4 создаётся на Unreal Engine 5 и не имеет сроков выхода, но недавно перешла в стадию активного производства. CD Projekt Red также подтвердила, что у Цири в новой игре будет другая актриса озвучивания.