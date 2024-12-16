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Цири в «Ведьмаке 4» заговорит новым голосом — CD Projekt Red подтвердила смену актрисы озвучивания

Если вдруг вам показалось, что Цири в дебютном трейлере The Witcher 4 («Ведьмак 4») говорит будто не своим голосом, то не зря. Польская студия CD Projekt Red подтвердила смену актрисы озвучивания героини.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

Напомним, в англоязычной версии The Witcher 3: Wild Hunt приёмную дочь Геральта из Ривии озвучивала британская актриса Джо Уайатт (Jo Wyatt), и в трейлере The Witcher 4 с The Game Awards 2024 фанаты сразу заподозрили что-то неладное.

Представитель CD Projekt Red в заявлении порталу TheGamer подтвердил, что Цири в дебютном трейлере The Witcher 4 и игре целиком подарила голос не Уайатт, а ирландская артистка Сиара Беркли (Ciara Berkeley).

Беркли в фильме Swing Bout (источник изображения: Orion Productions)

Беркли в фильме Swing Bout (источник изображения: Orion Productions)

«Сиара — талантливая актриса, которая впечатлила нас своим энтузиазмом и вокальными данными. Думаем, в этом трейлере она вдохнула в Цири жизнь, оставшись верной персонажу и воодушевив фанатов серии», — заверили в CDPR.

Беркли у себя в соцсетях уже прокомментировала назначение на роль: «Та-а-ак рада поделиться трейлером "Ведьмака 4" — для меня большая честь играть Цири в следующей главе саги The Witcher!»

Цири станет главной героиней The Witcher 4 (источник изображения: CD Projekt Red)

Цири станет главной героиней The Witcher 4 (источник изображения: CD Projekt Red)

Почему CD Projekt Red не обратилась вновь за услугами прошлой исполнительницы роли Цири, не уточняется, но The Witcher 4 позиционируется как начало новой трилогии, а Уайатт уже исполнилось 54 года.

The Witcher 4 создаётся на движке Unreal Engine 5 и пока не имеет даже примерных сроков выхода. Недавно игра перешла в стадию активного производства — над ней трудится 400 из 650 сотрудников CD Projekt Red.

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Теги: the witcher 4, cd projekt red, ролевой экшен
the witcher 4, cd projekt red, ролевой экшен
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