Atomic Heart без предупреждения вернулась в российский Steam, но почти тут же игру сняли с продажи

Незадолго до релиза ПК-версия шутера Atomic Heart от студии Mundfish в России и ряде стран СНГ пропала из Steam и стала эксклюзивом сервиса VK Play. Складывалось впечатление, что так будет всегда, но нет. Впрочем, счастье длилось недолго.

Как подметили пользователи Steam, 16 декабря Atomic Heart без объяснения причин вернулась в российский сегмент магазина Valve и даже стала доступна для покупки — на момент удаления страницы осенью 2022 года такой опции не было.

Начиналось всё даже слишком хорошо — в российском Steam игра оказалась дешевле, чем в VK Play:

стандартное издание — 1999 рублей (против 2499 рублей в VK Play);

золотое издание — 2999 рублей (3199 рублей);

премиальное издание — 3299 рублей (3599 рублей).

Стоит отметить, что выбранная ценовая политика сделала версию Atomic Heart в российском Steam самой дешёвой (причём с заметным отрывом) среди всех регионов, где доступна игра.

Музыка играла недолго. Не прошло и часа, как Atomic Heart снова стала недоступна в российском Steam. По ссылке вновь начало высвечиваться знакомое предупреждение: «Данный товар недоступен в вашем регионе».

Вместе с российским Atomic Heart также промелькнула в казахстанском сегменте (там игру оценили в 16 999 тенге). Ни Mundfish, ни администрация VK Play ситуацию пока не прокомментировали.

Atomic Heart вышла в феврале 2023 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра получила два из четырёх запланированных DLC, а третий аддон — «Чары морских глубин» (Enchantment Under the Sea) — недавно обзавёлся датой релиза.