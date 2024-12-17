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Начался суд между Arm и Qualcomm: глава Arm признался, что компания не собирается выпускать собственные чипы

В августе 2022 года британский холдинг Arm обвинил Qualcomm в нарушении лицензионных соглашений этого разработчика процессорных архитектур в результате сделки по поглощению второй из компаний стартапа Nuvia. Слушания по делу начались вчера, и глава Arm успел заверить суд, что у британского разработчика нет амбиций по самостоятельному выходу на рынок процессоров.

Источник изображения: Arm

Источник изображения: Arm

В 2021 году Qualcomm за $1,4 млрд приобрёл стартап Nuvia, который также являлся клиентом Arm. По мнению представителей последней, Qualcomm следовало бы заключить новые лицензионные соглашения, касающиеся разработок Nuvia, но американский разработчик чипов пренебрёг данной возможностью. Теперь Arm не только обвиняет Qualcomm в нарушении правил лицензирования, но и требует прекратить использование разработок Nuvia, которые легли в основу семейства процессоров Snapdragon X для ПК. По сути, если суд встанет на сторону Arm, то Qualcomm может лишиться права продавать эти процессоры.

Изначально спор Arm и Qualcomm зародился на почве расхождений в условиях лицензирования технологий первой для Nuvia и Qualcomm соответственно, поскольку первая платила Arm больше, чем вторая. После объединения компаний Qualcomm выплачивала лицензионные отчисления по собственным, более низким ставкам, что не устраивало Arm. Как показали представленные в суде материалы, ставки лицензионных отчислений Nuvia были в разы выше тех, что были установлены для Qualcomm. Холдинг Arm свои потери от этого несоответствия оценивает в $50 млн. Сторонние аналитики считают, что Qualcomm в целом выплачивает Arm около $300 млн в год.

По сути, в центре спора находится размер роялти, который должна отчислять Qualcomm. Однако претензии зашли гораздо дальше: Arm угрожает отозвать у Qualcomm её действующую лицензию и потребовать уничтожения всех устройств с процессорами, где применяются наработки Nuvia. Аналитики надеются, что компании пойдут на мировое соглашение, поскольку судебный процесс может нанести удар по бизнесу их обеих.

Представители Qualcomm в суде пытались объяснить мотивы Arm стремлением ограничить экспансию компании, которую в Arm считают потенциальным конкурентом. Юристы Qualcomm предъявили суду проект документа, который якобы предназначался совету директоров Arm и был подготовлен генеральным директором компании Рене Хаасом (Rene Haas). В этом документе Arm предлагалось заняться разработкой собственных готовых чипов для вывода их на рынок под этой маркой. Хаас подготовку подобной стратегии в суде отрицал. Он заявил, что Arm не создаёт чипы и никогда в этом бизнесе не участвовала, но всегда оценивает различные стратегии.

Отвечая на вопрос о письмах, рассылаемых в адрес крупных клиентов Arm типа Samsung, в которых упоминалось требование запретить использование компанией Qualcomm разработок Nuvia, глава Arm пояснил, что холдинг имел причины заниматься подобной деятельностью, поскольку встречные запросы поступали не только от клиентов и партнёров, но и от руководства самой Arm. Во вторник стороны спора представят суду аргументы в изложении своих ключевых свидетелей, суд намерен начать обсуждение вердикта в четверг.

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Теги: arm, qualcomm, судебное разбирательство, nuvia
arm, qualcomm, судебное разбирательство, nuvia
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