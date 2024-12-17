«Просто абсурдное внимание к деталям»: фанатов впечатлило сравнение Куттенберга из Kingdom Come: Deliverance 2 с настоящим

Разработчики из Warhorse Studios хвастаются уровнем достоверности изображения Средневековья в ролевом экшене с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2, но насколько главный город в игре соотносится с настоящим?

Портал IGN в рамках рубрики IGN First опубликовал видео со сравнением современного чешского города Кутна-Гора с Куттенбергом — его версией образца XV века, представленной в Kingdom Come: Deliverance 2.

Четырёхминутный ролик, размещённый на YouTube-канале IGN, демонстрирует подборку локаций в Куттенберге из Kingdom Come: Deliverance 2 и то, как они выглядят в Кутна-Горе по прошествии последних 600 лет.

Зрители в комментариях к видео оценили старания разработчиков Kingdom Come: Deliverance 2 по воспроизведению средневекового образа Кутна-Горы. «Просто абсурдное внимание к деталям», — считает ekofever827.

Одним из самых популярных примеров прилежания создателей Kingdom Come: Deliverance 2 в комментариях стало строившееся во времена Куттенберга здание (на 3:16), которое спустя 600 лет в Кутна-Горе всё ещё находится в работе.

Для тех, кто не успел насмотреться на Куттенберг из игры, на днях IGN при участии художественного руководителя Warhorse Studios Виктора Хёшля (Viktor Höschl) устроил по городу виртуальную экскурсию.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Вместе с недавним сюжетным трейлером Warhorse наконец представила системные требования игры.