Китай начал строить ещё один аналог Starlink — первая десятка спутников Guowang выведена на орбиту

В понедельник самая тяжёлая китайская ракета «Чанчжэн-5Б» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Вскоре первая ступень ракеты упала в океан в назначенном месте, а разгонный блок «Юаньчжэн-2» вывел на орбиту высотой 1100 км первые 10 спутников будущего мегасозвездия Guowang численностью до 13 тыс. аппаратов. У Китая появится свой аналог Starlink.

Название Guowang переводится как «национальная сеть». Однако это будет группировка, которая обеспечит покрытие спутниковым интернетом всего мира. Согласно заявке, поданной Китаем в Международный союз электросвязи, до 2032 года планируется запустить 6496 спутников сети Guowang. Общее их количество достигнет 12 992.

Как нетрудно заметить, спутники Guowang будут находиться на орбите примерно в два раза выше, чем спутники Starlink компании SpaceX. Однако это всё равно лучше, чем размещение традиционных спутников связи на орбитах высотой 36 тыс. км. Задержки сигнала в сети Guowang будут условно сравнимы с задержками в сети Starlink.

Оператором сети Guowang называют компанию China SatNet, учрежденную китайским правительством в 2021 году. Эта компания почти отсутствует в публичном пространстве, что для оператора глобальной спутниковой интернет-сети довольно странно. В то же время China SatNet ранее в этом году приступила к строительству другого созвездия — SatNet. Спутники сети SatNet будут располагаться на высоте 20 тыс. км и их будет немного — не больше 36. Задержки сигнала для связи с ними будут выше, но объём трафика пострадать не должен.

Параллельно этим сетям Китай начал разворачивать ещё одну сеть интернет-спутников — Qianfan. Группировка Qianfan — это плод сотрудничества властей Шанхая с бизнесом. Группировка Qianfan или, по-русски, «Тысяча парусов», будет насчитывать несколько сотен спутников. Но есть также слухи о запуске в конечном итоге 10 тыс. аппаратов.

Существует одна проблема — у Китая пока нет собственной многоразовой ракеты. Для запуска десятка спутников Guowang использовалась самая тяжёлая ракета в стране в сочетании с разгонным блоком. Около четырёх лет назад первая ступень «Чанчжэн-5Б» наделала много шума в информационном пространстве: заранее было неизвестно, куда она упадёт после запуска лунных миссий и модулей китайской космической станции. Во время вчерашнего запуска Китай учёл этот фактор и заранее определил место падения первой ступени в океан. Однако это не освобождает страну от необходимости иметь многоразовые ракеты, иначе строительство мегасозвездий серьёзно ударит по её экономике.

В Поднебесной это понимают и надеются вскоре завершить создание многоразовой ракеты. Причём таких ракет должно быть несколько. Например, в 2025 году ожидаются орбитальные испытания как минимум пяти, а возможно, и семи многоразовых ракет. Также в Китае разработали более «толстую» ракету для вывода множества спутников за один раз — «Чанчжэн-12». Она пока не является многоразовой, но уже способна выполнять масштабные запуски.

Увеличение числа запусков и выводов спутников на орбиту, очевидно, делает острым вопрос международного сотрудничества в сфере обмена информацией о запусках. Сегодня нет стандартных протоколов и линий коммуникации для «постановки на учёт» множества новых орбитальных объектов. В то же время это вопрос безопасности для всех сторон, решение которого не должно откладываться.