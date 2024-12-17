Google представила генератор картинок для тех, кто не любит писать — Whisk

Google анонсировала Whisk — основанный на искусственном интеллекте инструмент, который позволяет генерировать картинки, используя в качестве запроса другие изображения вместо длинных текстовых формулировок.

Работая с Whisk, можно загружать изображения, используя образцы картинок в качестве основной темы, сцены или стиля. При желании можно дополнить их текстовыми подсказками; а если нужных картинок не окажется под рукой, система предложит свои — вероятно, также сгенерированные ИИ. Получив результат, можно добавить его в избранное или скачать; либо улучшить его, дополнив или отредактировав текстовый запрос. Whisk предназначается для «быстрого создания визуального эскиза, а не дотошного редактирования с точностью до пикселя»; он может «промахнуться», признают в Google, поэтому позволяет редактировать исходные подсказки.

В основу сервиса лёг последний вариант генератора изображений Imagen 3, который подразделение Google DeepMind анонсировало вместе с генератором видео Veo 2 — мощный конкурент OpenAI Sora пока доступен лишь ограниченному кругу пользователей экспериментальной платформы VideoFX.