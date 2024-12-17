Apple не гнушается использовать конфликтные минералы, за что ответит в уголовном суде

Демократическая Республика Конго подала уголовные иски к дочерним предприятиям Apple во Франции и Бельгии с обвинением в использовании конфликтных минералов в своей цепочке поставок, сообщает Reuters со ссылкой на юристов, представляющих интересы правительства страны.

Конго имеет крупные месторождения так называемых конфликтных минералов — олова, тантала и вольфрама, добычей которых на территории ДРК и соседних государств занимаются вооружённые криминальные группировки, замешанные в различных преступлениях. Сами по себе эти материалы активно используются в компьютерах, смартфонах и прочей электронике.

Apple утверждает, что не закупает минералы напрямую и проверяет поставщиков, а также финансирует организации, занимающиеся отслеживанием поставок минералов. В её отчете о конфликтных минералах от 2023 года для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) говорится, что ни один из плавильных или перерабатывающих заводов конфликтных минералов или золота в её цепочке поставок не производил оплату и не приносил выгоду вооруженным группировкам в Конго или соседних странах.

Однако международные юристы, представляющие интересы Конго в суде, утверждают, что Apple использует минералы, полученные в результате разграбления Конго, которые были легализованы через международные цепочки поставок, что, по их словам, делает фирму соучастником преступлений, происходящих в Конго.

В исках, поданных в понедельник в прокуратуру Парижа и в бельгийское следственное управление, Конго обвиняет местные дочерние компании Apple France, Apple Retail France и Apple Retail Belgium в ряде правонарушений, связанных с использованием конфликтных минералов, включая сокрытие военных преступлений и «отмывание» сомнительных полезных ископаемых, торговля крадеными товарами и применение мошеннических коммерческих методов для обеспечения чистоты цепочек поставок потребителям.

Иски, подготовленные юристами от имени министра юстиции Конго, выдвигают обвинения не только против местных дочерних компаний, но и против Apple в целом. «Очевидно, что группа Apple, Apple France и Apple Retail France прекрасно знают, что их цепочка поставок полезных ископаемых основана на системных правонарушениях», — говорится в поданном во Франции иске со ссылкой на доклады ООН и правозащитников о конфликте в восточном Конго.

В исках отмечена роль в мошенничестве ITSCI, финансируемой металлургической промышленностью схемы мониторинга и сертификации, призванной помочь компаниям проводить комплексную проверку поставщиков 3T полезных ископаемых, экспортируемых из Конго, Руанды, Бурунди и Уганды.

Юристы Congo утверждают, что ITSCI была дискредитирована, в том числе «Инициативой по ответственному использованию полезных ископаемых» (RMI), членом которой является Apple, и что Apple, тем не менее, продолжает использовать ITSCI, чтобы представить свою цепочку поставок как свободную от криминала. RMI, членами которой являются более 500 компаний, объявила в 2022 году об исключении ITSCI из списка утвержденных схем отслеживания, продлив в июле этого года приостановку использования схемы, по крайней мере, до 2026 года.