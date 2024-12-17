Инвесторы разуверились в Nvidia и бросились скупать акции Broadcom

За последние пять дней акции Nvidia потеряли в цене 5 %, в то время как акции Broadcom напротив набрали впечатляющие 40 %. В обоих случаях на динамику курсов влияет ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, обращает внимание CNBC.

Акции Nvidia сегодня перед началом торгов показали снижение на 1,8 % и вошли в зону коррекции — так называется граница, обозначающая падение цены на 10 % или более от исторического максимума при закрытии. Исторического максимума на закрытии торгов акции Nvidia достигли в ноябре на отметке $148,88. В то же время ценные бумаги Broadcom продолжили рост и до начала торгов подорожали на 1,9 %.

Оптимизм инвесторов вокруг Broadcom спровоцировал опубликованный компанией квартальный отчёт: выше ожидаемых оказались величина прибыли и собственный прогноз выручки чипмейкера. Ценовые ориентиры на акции Broadcom повысили несколько крупных брокеров с Уолл-стрит, в том числе Goldman Sachs.

Впрочем, резких перемен в расстановке сил пока не ожидается: с начала года акции Broadcom прибавили в цене 120 %, а ценные бумаги Nvidia за то же время подорожали на 160 %. Ускорители искусственного интеллекта Nvidia применяются при обучении крупнейших моделей большинством разработчиков; Broadcom разрабатывает интерфейсы, которые позволяют создавать более сложные ИИ-ускорители, а также создаёт сетевые интерфейсы, которые необходимы для крупнейших провайдеров облачных услуг.