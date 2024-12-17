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Acer раскрыла, сколько видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080 получат памяти GDDR7

Acer была одной из первых компаний, кто стал рекламировать новые процессоры Intel Core Ultra 200S в составе своих игровых систем Predator Orion 7000 в сентябре этого года, за два месяца до их официального анонса. Сейчас аналогичная ситуация наблюдается с видеокартами GeForce RTX 5000. Acer объявила, что её игровые ПК получат ускорители Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Более того, производитель сообщил одну из ключевых характеристик этих видеокарт — объём видеопамяти.

Источник изображений: VideoCardz

Источник изображений: VideoCardz

В Сети давно ходят слухи относительно объёма памяти новых видеокарт GeForce RTX 50-й серии. Согласно этим данным, флагманская модель RTX 5090 получит 32 Гбайт памяти нового поколения GDDR7, а видеокарта RTX 5080 — только половину этого объёма. Acer в своих рекламных материалах для игровых систем Predator Orion 7000 подтверждает эту информацию.

Примечательно, что эту информацию ранее также косвенно производила компания Zotac, выпускающая видеокарты GeForce. На своём сайте она создала несколько разделов для новых моделей ускорителей.

Информация об объёме памяти видеокарт GeForce RTX 50-й серии также благодаря Zotac теперь отображается в поиске Google.

Согласно последним слухам, модель RTX 5080 получит графический процессор GB203-400 с 10 752 ядрами CUDA и 16 Гбайт памяти GDDR7 с поддержкой 256-битной шины. Энергопотребление видеокарты прогнозируется на уровне 400 Вт. В свою очередь, модель RTX 5090 должна получить графический чип GB202-300 с 21 760 ядрами CUDA и 32 Гбайт памяти GDDR7. А её заявленный показатель энергопотребления будет ниже 600 Вт.

Ожидаемые модели видеокарт GeForce RTX 50-й серии и их характеристики. Источник изображения: VideoCardz

Ожидаемые модели видеокарт GeForce RTX 50-й серии и их характеристики. Источник изображения: VideoCardz

Анонс игровых видеокарт Nvidia нового поколения Blackwell ожидается на выставке CES 2025 в первых числах января. Nvidia готовится провести мероприятие GeForce 50 LAN по завершении которого, как прогнозируется, будут представлены новые видеокарты.

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