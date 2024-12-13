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Nvidia закатит в честь анонса видеокарт GeForce RTX 5000 геймерскую вечеринку на 50 часов

Программа присутствия Nvidia на ежегодной отраслевой выставке электроники CES в Лас-Вегасе, как минимум, предусматривает выступление главы и основателя компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang), но ближе к началу мероприятия стали известны и другие подробности запланированной активности. Производитель видеокарт проведёт для геймеров 50-часовую вечеринку впервые за почти полтора десятка лет.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как отмечает ресурс ComputerBase.de, последнее классическое мероприятие такого плана проходило в 2011 году на борту американского авианосца USS Hornet, оно носило обозначение GeForce LAN 6 и посвящалось любителям компьютерных игр. Новое мероприятие, запланированное Nvidia на первую неделю января, носит символическое обозначение «GeForce LAN 50», поскольку число в его наименовании может иметь отношение к новому семейству видеокарт GeForce RTX 50, чей анонс ожидается в начале января. Кроме того, число 50 соответствует и запланированной продолжительности этой геймерской вечеринки, которая рассчитана на 50 часов активности.

К половине пятого вечера 4 января по местному времени в Лас-Вегасе должна стартовать GeForce LAN 50, а завершится она уже 6 января в половину седьмого вечера. К тому моменту на сцене CES 2025 должен появиться генеральный директор и президент Nvidia Дженсен Хуанг со своим традиционным докладом, по итогам которого должна быть представлена новая серия видеокарт этой марки. К слову, синхронные вечеринки для геймеров пройдут также в Берлине, Пекине и Тайбэе, поэтому принять в них участие смогут не только жители США. Учитывая организацию онлайн-трансляций, сопереживать участникам сможет гораздо более широкий круг наблюдателей.

Кроме того, Nvidia подготовила подарки для тех, кто не может приехать. Тем, кто будет играть в Diablo IV, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, The Finals или WoW через облачный сервис GeForce Now «непрерывно в течение 50 минут», будет выдано какое-то внутриигровое вознаграждение. Nvidia также будет предлагать призы в рамках маркетинговой акции, которую она называет GeForce Greats.

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Теги: nvidia, geforce rtx 50, видеокарты, ces 2025, дженсен хуанг
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