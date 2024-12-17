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Продажи смартфонов России упадут по итогам 2024 года — эксперты объяснили, почему это «нормальный результат»

Аналитики полагают, что по итогам года продажи смартфонов в России окажутся ниже, чем в 2023 году. Эксперты считают этот результат «нормальным», объясняя падение продаж повышенным спросом на смартфоны в прошлом году и ростом ключевой ставки во второй половине 2024 года.

Источник изображения: unsplash.com

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прогнозирует, что продажи смартфонов в 2024 году снизятся на 10,8 % до 29 млн штук против 32,5 млн годом ранее. По его данным, в сентябре продажи снизились на 15 % в количественном выражении и на 10 % в денежном, в октябре-ноябре падение продаж достигло 20 % в количественном и 10 % в денежном выражении. По мнению Муртазина, при оптимистичном сценарии в 2025 будет продано 28–29 млн смартфонов.

Аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк предполагает, что продажи смартфонов по итогам 2024 года в количественном выражении могут снизиться на 1,5–2 %. По его данным, за 11 месяцев текущего года было продано 27 млн устройств, что на 1,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом он сообщил об увеличении объёма рынка в денежном выражении на 9,4 % до ₽651 млрд.

«Марвел-Дистрибуция» отмечает снижение продаж как в штучном, так и в денежном выражении на протяжении всего третьего квартала, на 9 % и 2,2 % соответственно. Темпы падения заметно увеличились в ноябре — на 11 % в штуках и на 9,5 % в денежном выражении.

В то же время МТС и группа «М.Видео-Эльдорадо» не зафиксировали падения продаж, а Ozon и Wildberries, наоборот, отмечают рост интернет-продаж смартфонов. В Ozon рост продаж составил 25 % за 10 месяцев, в Wildberries — 40 % за 11 месяцев.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Эксперты склонны полагать, что общее снижение продаж в 2024 году связано со сравнительно высокими показателями 2023 года. В 2020 году парк мобильных телефонов серьёзно обновился в связи с массовым переходом на удалённую работу. В 2023 году произошла следующая волна естественных обновлений 3-летних телефонов, после чего рынок снова вышел на плато. Аналитики ожидают заметный рост продаж лишь в конце 2025 года.

Быстрый рост ключевой ставки на протяжении второй половины 2024 года вызвал не менее быстрый рост ставок по кредитам, что заставило многих отложить покупки до лучших времён. Одновременно вырос спрос на ремонт устройств, в частности на замену батареи и экрана.

Махлаюк полагает, что в настоящий момент правильнее говорить о стабилизации рынка и, даже если по итогам года будет зафиксировано падение на 1,5–2%, «это будет нормальным результатом». Муртазин, в свою очередь, отметил, что средний срок службы смартфонов увеличился до четырёх с половиной лет, что также отрицательно повлияло на спрос.

Мировые поставки смартфонов в 2024 году, по прогнозам International Data Corporation (IDC), вырастут на 6,2 %, до 1,24 млрд устройств. Аналитики связывают этот рост с внедрением функций искусственного интеллекта и развитием раскладного формфактора. По сравнению с 2023 годом поставки смартфонов Android увеличились на 7,6 %, продажи iPhone выросли на 0,4 %. По мнению аналитиков IDC, в 2025 году поставки iPhone увеличатся на 3,1 %, а Android-смартфонов будет продано на 1,7 % больше.

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Теги: продажи смартфонов, снижение продаж, аналитика, анализ рынка
продажи смартфонов, снижение продаж, аналитика, анализ рынка
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