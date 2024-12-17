«По-настоящему незабываемый опыт»: CD Projekt Red в честь 10-летия The Witcher 3: Wild Hunt устроит концертный тур с музыкой из игры

В 2025 году культовому ролевому экшену с открытым миром The Witcher 3: Wild Hunt («Ведьмак 3: Дикая Охота») исполнится 10 лет, и разработчики из польской студии CD Projekt Red собираются отпраздновать юбилей с размахом.

CD Projekt Red на сайте «Ведьмака» объявила о планах отпраздновать предстоящее 10-летие The Witcher 3: Wild Hunt серией музыкальных концертов с мелодиями из самой игры. Инициатива получила название «Ведьмачий концерт».

По словам CDPR, «Ведьмачий концерт» — это «переплетение замечательного визуального сопровождения из игры и музыки», написанной для неё композитором Марчином Пшибыловичем (Marcin Przybyłowicz).

Композиции из The Witcher 3: Wild Hunt были специально переработаны под исполнение живым оркестром и группой Percival, что, по мнению CDPR, должно сделать концертный тур «по-настоящему незабываемым опытом».

В мае 2025 года первые концерты пройдут в Польше и США (Бостоне), после чего начнётся тур: в европейские города «Ведьмачий концерт» приедет до конца 2025 года, а в Северную Америку — в первом квартале 2026-го.

Конкретные даты и места проведения концертов CD Projekt Red скоро объявит на сайте «Ведьмака». Подписавшимся на рассылку обещают специальный код, который позволит «приобрести билеты раньше всех на эксклюзивной предпродаже».

The Witcher 3: Wild Hunt вышла на PC (Steam, EGS, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. В мае 2023 года продажи игры достигли 50 млн копий, что сделало её одной из самых успешных в истории.