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«Почти как RDR 2»: случайный баг показал, как Indiana Jones and the Great Circle выглядела бы с видом от третьего лица

Многие геймеры хотели бы, чтобы в приключенческом экшене Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames была возможность игры от третьего лица, и для одного «счастливого» пользователя эта мечта стала вынужденной реальностью.

Источник изображения: Steam (Christina Rob)

Источник изображения: Steam (Christina Rob)

На протяжении большей части игры происходящее демонстрируется из глаз главных героев, однако при совершении некоторых действий (например, когда взбираешься по стене) камера ненадолго переключается на режим от третьего лица.

Пользователь theraineydaze с форума Reddit случайно обнаружил в Indiana Jones and the Great Circle полноценный «режим» от третьего лица — его активацию спровоцировал баг. Камера просто «застряла» за спиной Индианы Джонса.

Game got stuck in 3rd person
byu/theraineydaze inindianajones

Двухминутный геймплейный ролик, опубликованный theraineydaze, демонстрирует, как Индиана с видом от третьего лица катается на катере, плавает, общается с персонажами и изучает окружение. До сражений дело в видео не дошло.

Несмотря на возникающий иногда конфликт между движениями нижней и верхней частей тела Инди, пользователи Reddit были приятно удивлены, насколько достойно выглядит вызванный багом режим от третьего лица:

  • «Не так криво, как можно было предположить, учитывая, что вы не должны смотреть на эти анимации в таком виде», — посчитал Plathismo;
  • «Выглядит почти как RDR 2», — уверен Spiritual_Title6996;
  • «Всё ещё выбираю первое лицо, но это выглядит не так уж и плохо», — отдал должное Wooden-Lifeguard-636;
  • «Даже баги хотят видеть эту опцию в игре», — пошутил IceNysp;
  • «Нет худа без добра», — отметил Plastic_Coyote_5053.
Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Тем временем игра получила второй патч. Починили DLSS на ПК, исправили работу глобального освещения на видеокартах с объёмом памяти, не соответствующим минимальным требованиям, улучшили освещение на Xbox и многое другое.

Indiana Jones and the Great Circle вышла 9 декабря на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в подписке Game Pass, а до PS5 доберётся весной 2025 года. Игра заслужила высокие оценки критиков и пользователей Steam.

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Теги: indiana jones and the great circle, machinegames, bethesda softworks, приключенческий экшен
indiana jones and the great circle, machinegames, bethesda softworks, приключенческий экшен
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