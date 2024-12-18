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45 тонн пауков из WoW, более 1,7 триллиона демонов в Diablo IV и другие итоги 2024 года для Blizzard

Президент Blizzard Entertainment Джоанна Фарис (Johanna Faries) в публикации на официальном сайте издателя подвела итоги 2024 года для компании и поделилась занимательной статистикой игроков.

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Источник изображений: Blizzard Entertainment

По словам Фарис, в её первый (пока неполный) год на посту президента Blizzard команды проделали «просто потрясающую» работу «как для игровых сообществ по всему миру, так и друг для друга».

Самыми важными событиями для Blizzard в 2024 году Фарис назвала выпуск аддона The War Within для World of Warcraft и дополнения Vessel of Hatred к Diablo IV, возвращение игр компании в Китай и празднование 30-летия Warcraft.

2024-й стал первым полным годом Blizzard в составе Xbox

2024-й стал первым полным годом Blizzard в составе Xbox

В рамках подведения итогов 2024 года Blizzard решила отметить некоторые яркие достижения игроков:

  • за 2024 год пользователи провели в играх Blizzard более 8,34 млрд часов, или 952 055 лет — за это время можно обойти земной шар миллион раз;
  • игроки отправили суммарно 378 млн сообщений — на чтение всех уйдет 60 лет, даже если тратить на каждое всего по 5 секунд;
  • в World of Warcraft убили 4,5 млрд пауков и нерубов — в реальном мире их суммарный вес составил бы более 45 тонн (сопоставимо с весом синего кита в северной части Тихого океана);
  • в Warcraft Rumble разыграли 400 млн миниатюр семейства Кенария — на одну миниатюру приходится примерно по тысяче деревьев в дождевых лесах Амазонии;
  • на «Полях сражений» в Hearthstone разыграли более 4 млрд существ-мурлоков — это больше, чем суммарное население США, Китая, Индии и всех стран Европы;
  • количество убитых в Diablo IV демонов превысило 1,7 трлн — это немногим (на несколько сотен миллиардов) меньше количества одомашненных медоносных пчёл на Земле;
  • персонажи игроков в Diablo Immortal за 2024 год погибли 480 млн раз — если такое число смартфонов положить друг на друга, то получится башня высотой 3,7 тыс. км;
  • на новых картах «Схватки» («Ханаоке» и «Трон Анубиса») пользователи Overwatch 2 наиграли более 203 лет — этого времени хватило бы, чтобы восемь раз слетать до Нептуна и обратно (с нынешними скоростями).

Как выражается Фарис, эти события «представляют собой лишь малую часть многих волшебных моментов, что мы пережили вместе со всеми вами». Инфографика при этом не учитывает Китай.

Полная инфографика (увеличение по нажатию)

Первый год Blizzard в составе Xbox также запомнился массовыми увольнениями — в январе без работы остались почти две тысячи сотрудников Activision Blizzard, Xbox и Bethesda, — но об этом в своём послании Фарис не упоминает.

Заглядывая в будущее, Фарис видит в 2025-м «ещё один важный год новых и захватывающих игровых опытов», а пока от лица всех сотрудников Blizzard благодарит поклонников за поддержку компании.

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Теги: blizzard entertainment
blizzard entertainment
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