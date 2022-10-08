Overwatch 2 — новая жизнь старой игры. Рецензия

Жанр Шутер Издатель Blizzard Entertainment Разработчик Blizzard Entertainment Минимальные требования Процессор Intel Core i3-560 3,3 ГГц / AMD Phenom X3 8650 2,3 ГГц, 6 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 или 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 7350, 50 Гбайт на накопителе Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-6700 3,4 ГГц / AMD Ryzen R5 1400 3,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 или 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon R9 380 Дата выхода 4 октября 2022 года Возрастной ценз От 12 лет Локализация Звук и текст Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch Официальный сайт

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Для игр с упором на кооператив и мультиплеер уже стало нормой выпускать первую часть, набивать на ней шишки, а затем бросать все силы на разработку и поддержку сиквела. Вот есть Destiny 2 — а кто-то помнит первую Destiny? Или, например, The Division 2, существующая уже значительно дольше, чем предшественница. С Overwatch 2 ситуация несколько иная: это вроде бы сиквел, но на деле, скорее, большой патч, который и контент новый добавил, и многое изменил в игре. С двойкой в названии, видимо, проще генерировать хайп — судя по рухнувшим серверам, которые до сих пор еле дышат, это сработало.

В общем, Overwatch 2 нельзя назвать полноценным сиквелом, особенно если учитывать, что на сегодняшний день в игре доступны лишь PvP-режимы. Ждать PvE-составляющую придётся аж до следующего года. В то же время, в отличие от Destiny 2 и The Division 2, за этот «сиквел» платить не просят — просто первая Overwatch исчезла и на её место пришла вторая. Достаточно ли здесь изменений, чтобы кавычки у слова «сиквел» можно было убрать? Едва ли — шутер на протяжении всего своего существования переживал массу трансформаций. Делает ли это игру хуже? Геймплейно — точно нет, и она по-прежнему остаётся одним из лучших мультиплеерных развлечений.

Самое крупное игровое изменение связано с количеством бойцов в команде — теперь их пять. Хотя поначалу это казалось бредовой идеей, на деле исчезновение одного из танков сделало матчи более оживлёнными и динамичными. Во-первых, больше нет ситуаций, когда Райнхардт и Ориса по очереди активируют щиты, по которым вы бездумно стреляете на протяжении минуты. Во-вторых, общий запас здоровья у команд заметно уменьшился, — в связи с этим выросла ответственность каждого игрока, а его вклад в любую перестрелку стал заметнее. Если раньше бои превращались в потасовки, в которых танки поглощали весь урон и защищали остальных, то теперь один танк далеко не так силён.

Немного изменилась роль медиков. Раньше существовало довольно чёткое деление на основных «хилеров», способных быстро излечивать серьёзные ранения, и всех остальных. В Overwatch 2 оно пока осталось, но так активно лечить уже не нужно, опять же из-за исчезновения шестого игрока. Это позволяет медикам свободнее дышать: Дзеньятта в командах без голосового чата становится сильнее, Батист может тратить больше времени на перестрелки, и так далее. Не нужно так сильно привязываться к танкам и пытаться одновременно вылечить Райнхардта и Орису, это делает игровой процесс за «хилеров» более весёлым.

Но без дополнительного танка медикам приходится чаще защищаться от нападающих врагов самостоятельно. Некоторым это делать сложнее, чем обычно. Если Дзеньятта и раньше разваливался от Трейсер и Сомбры, то теперь и Бригитте не так-то просто постоять за себя, поскольку она больше не оглушает цели. Зато (наконец-то!) все медики обладают пассивной способностью, которая раньше была только у Ангела: автоматически восстанавливают здоровье. Больше не надо искать аптечки или надеяться на второго «хилера». В общем, от многих старых привычек приходится избавляться на лету, причём это касается в том числе и тех персонажей, способности которых стали сильнее или вообще изменились.

Особенно это актуально для танков. Райнхардт с двумя огненными ударами! Заря с двумя «пузырями» для себя и ещё двумя для напарника! Ориса вообще теперь швыряется копьями! Поскольку танки теперь — одиночки, их постарались сделать сильнее, не придумывая банальных улучшений вроде увеличения здоровья. У Уинстона, к примеру, теперь есть альтернативный режим огня. Некоторые другие персонажи тоже подверглись правкам, и особенно непривычно играть за Кэссиди — вместо оглушающей гранаты у него бомба-липучка, которая не совсем подходит персонажу, зато тоже по-своему эффективна.

Но главные звёзды Overwatch 2 — это, конечно, новые герои. Королева стервятников стреляет из дробовика, бросает нож и вызывает у оппонентов кровотечение ударами — прекрасный персонаж, выживающий в непростых ситуациях и активно помогающий команде. Кирико — новый боец поддержки, который кажется очень непростым в освоении, поскольку в ней есть что-то от Гендзи и что-то от классических медиков. Её целебные талисманы летят медленно, зато их много, а кунаи наносят сокрушительный критический урон, но попасть ими в голову — та ещё задача.

Однако самый интересный персонаж, как мне кажется, — Соджорн. Причём я бы не раздумывая внёс её в топ-5 лучших героев Overwatch 2. Это бесконечный генератор зрелищных моментов, не требующий при этом слишком больших усилий. Её оружие — сочетание автомата и рельсовой пушки. Стреляешь по целям, копишь заряд и выпускаешь луч, мощность которого зависит от уровня заряда. Добавьте к этому подкат, высокий прыжок после него, а также энергетическую сферу, замедляющую противников, — получается набор способностей, с которым даже неудачный матч не может быть скучным.

Столь же положительные впечатления оставляет новый режим «Натиск», в котором команды на симметричных картах толкают робота в противоположные стороны. Путь к финальной точке довольно витиеватый, так что перестрелки ожесточенные, что на дальних дистанциях, что на ближних, особенно если учитывать, как много здесь возможностей для «фланкеров» вроде Трейсер. Вместе с этим исчез режим «Захват точек», но по нему едва ли будут скучать: хоть карты вроде «Ханамуры» и красивы, играть на них было сущей пыткой из-за отсутствия баланса. Без «Захвата точек», который всегда был лотереей, эмоции после очередной игровой сессии – куда более позитивные.

Хотя для стороннего наблюдателя в сиквеле нет явных изменений (помимо исчезнувшего танка), новых героев и свежих карт, давние фанаты Overwatch увидят куда больше. Например, более сильный упор сделан на командную работу. Теперь нет медалей за урон и лечение — «токсичные» игроки вечно тыкали пальцами в эти достижения, будто они на что-то влияют. Зато теперь всем видны заслуги медиков и количество восстановленного ими здоровья, и, когда кто-то жалуется, что его плохо лечили, все в лобби увидят, что он обманывает. Нет шкалы «в ударе», которая больше поощряла бесшабашные действия, а не вдумчивую игру. Уровни игроков больше не показываются в рейтинговых сражениях, чтобы никто не делал выводов об их навыках до начала матча.

⇡#Плата за бесплатность

В общем, на данном этапе кажется, что все нововведения пошли игре на пользу. Кроме одного — монетизации. С переходом на условно-бесплатную модель распространения стало очевидно, что как раньше уже не будет: больше никаких лутбоксов за каждый уровень, никаких «халявных» обликов и прочих косметических предметов. В первой части платить надо было только за костюм Ангел, связанный с благотворительной акцией, а все остальные предметы выпадали просто так. Для игры, в которую хотят постоянно добавлять новые карты и персонажи, подобная модель нежизнеспособна — лутбоксы покупали всё реже, поскольку в этом не было смысла, и потому нового контента становилось всё меньше.

Теперь же для коллекционеров начался сущий кошмар. Хотя монеты из первой Overwatch перенесли во вторую и на них даже можно что-то купить, в основном «косметика» продаётся исключительно за реальные деньги. Лутбоксов больше нет, вы сразу приобретаете желаемый предмет для любимого персонажа, как в Fortnite и многих других мультиплеерных играх. Можно долго спорить о том, лучше ли это лутбоксов или хуже, но к единому мнению прийти вряд ли получится. Для старых игроков лутбоксы были лучше — хоть они и зло в большинстве игр, в Overwatch их многие любили. Для новичков удобнее нынешняя система: не надо ничего «фармить» или тратить кучу денег в надежде получить желаемое.

Куда больше разочаровывает боевой пропуск. Вместо того чтобы брать пример с Fortnite и Apex Legends, разработчики взяли за основу модель Valorant: потраченную на пропуск валюту не возвращают, в следующий раз надо покупать пропуск заново. И ладно бы содержимое радовало, но первый «пасс» совсем не впечатляет. Специально для него в игру добавили брелоки, которые вешаешь на оружие, и эмоции с сувенирами — вместе с репликами, победными позами, аватарками и граффити получается куча бесполезного хлама, среди которого затесался десяток костюмов. К счастью, пропуск не так уж долго прокачивается. В платной его версии я набрал за два дня пятнадцатый уровень из восьмидесяти, а впереди ещё два месяца.

Тем же, кто планирует пользоваться бесплатным пропуском, не позавидуешь. Им достались два простеньких облика и ещё несколько не самых ценных подарков. Наиболее странным решением кажется добавление в пропуск персонажей — в этом сезоне Кирико открывается аж на 55 уровне. Сразу же получают её только обладатели платного «пасса», а также владельцы первой Overwatch, но последнее актуально только для этого сезона. Требование слишком жёсткое и мало чем обоснованное — полагаю, народное негодование оказалось достаточно заметным, чтобы в следующий раз планку снизили хотя бы до двадцатого уровня.

Хочется верить, что на сей раз монетизация позволит Blizzard обеспечить Overwatch 2 более долгую и счастливую жизнь. Наверняка спустя пару лет, когда пользователи смогут оценить поддержку игры и увидят улучшения по сравнению с обновлениями первой части, они начнут относиться к здешним микротранзакциям более благосклонно. Но пока что трудно понять, что действительно изменится, так что реакция сообщества предсказуема: «старички» возмущены, что не выбитые ими костюмы теперь продаются в магазине за реальные деньги, а способ получения новых — лишь один и предполагает вложение кровных.

***

Если отбросить в сторону «косметику», которая на геймплей не влияет, в остальном к Overwatch 2 трудно придраться. Разве что посмеяться над названием — в Сети можно часто увидеть мнение, что это не сиквел, а большой патч. Но это буквально и есть патч, который бесплатен и заменяет старую игру новой. Судить игру по названию? Звучит странно: ну, назвали сиквелом и назвали. Главное — что внутри, а внутри всё такой же яркий, пёстрый, увлекательный, а теперь ещё и более динамичный шутер, не имеющий качественных прямых аналогов.

Достоинства:

минус один танк в команде — матчи стали более динамичными благодаря уменьшению количества щитов и общего запаса здоровья;

из интерфейса убрали ненужные элементы, благодаря чему на экране теперь видишь всё самое важное, в том числе статистику медиков;

великолепные новые персонажи, очень красивые свежие карты и отличный режим «Натиск»;

многие старые герои (в особенности танки) обрели новые способности, что заметно освежило игру;

в «душе» это всё та же Overwatch, которая на протяжении шести лет оставалась одним из лучших мультиплеерных развлечений.

Недостатки:

новая модель монетизации ужасна для коллекционеров, особенно из-за боевого пропуска (валюту за его завершение не возвращают).

Графика Видно, что игра стала чуточку краше, но в глаза изменения не бросаются, разве что стандартные дизайны старых персонажей обновились, а на прежних картах сменилось время суток. Звук Музыкальные темы обновили, и звучат они неплохо. Ну и общение персонажей друг с другом никуда не исчезло: любители по крупицам собирать детали Вселенной будут рады. Одиночная игра Сюжетные миссии станут доступны в следующем году. Оценочное время прохождения Десятки, сотни, а то и тысячи часов — в зависимости от любви к Overwatch. Коллективная игра По-прежнему доступны обычная «Быстрая игра», аркадные режимы и рейтинговые матчи. В последних изменилась система рангов: чисел теперь нет, а ранг обновляется только после семи побед. Пока что выглядит странно, но посмотрим, как это в итоге примет аудитория. Общее впечатление Отличное обновление игры, которая давно нуждалась в подобной встряске. Будет здорово, если смена модели монетизации действительно приведёт к более частому выходу контентных патчей.

Оценка: 9,0/10

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Overwatch 2

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