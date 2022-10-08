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Overwatch 2 — новая жизнь старой игры. Рецензия

 
3DNews рекомендует! Когда вышла первая Overwatch, казалось, что обновлять её будут бесконечно и Overwatch 2 мы вряд ли увидим в обозримом будущем (если увидим вообще). Но судьба распорядилась иначе: перед нами сиквел. Или не сиквел? Вроде бы цифра 2 есть… В общем, разбираемся
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Жанр Шутер
Издатель Blizzard Entertainment
Разработчик Blizzard Entertainment
Минимальные требования Процессор Intel Core i3-560 3,3 ГГц / AMD Phenom X3 8650 2,3 ГГц, 6 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 или 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 7350, 50 Гбайт на накопителе
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-6700 3,4 ГГц / AMD Ryzen R5 1400 3,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 или 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon R9 380
Дата выхода 4 октября 2022 года
Возрастной ценз От 12 лет
Локализация Звук и текст
Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch
Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Для игр с упором на кооператив и мультиплеер уже стало нормой выпускать первую часть, набивать на ней шишки, а затем бросать все силы на разработку и поддержку сиквела. Вот есть Destiny 2 — а кто-то помнит первую Destiny? Или, например, The Division 2, существующая уже значительно дольше, чем предшественница. С Overwatch 2 ситуация несколько иная: это вроде бы сиквел, но на деле, скорее, большой патч, который и контент новый добавил, и многое изменил в игре. С двойкой в названии, видимо, проще генерировать хайп — судя по рухнувшим серверам, которые до сих пор еле дышат, это сработало.

#Новый взгляд

В общем, Overwatch 2 нельзя назвать полноценным сиквелом, особенно если учитывать, что на сегодняшний день в игре доступны лишь PvP-режимы. Ждать PvE-составляющую придётся аж до следующего года. В то же время, в отличие от Destiny 2 и The Division 2, за этот «сиквел» платить не просят — просто первая Overwatch исчезла и на её место пришла вторая. Достаточно ли здесь изменений, чтобы кавычки у слова «сиквел» можно было убрать? Едва ли — шутер на протяжении всего своего существования переживал массу трансформаций. Делает ли это игру хуже? Геймплейно — точно нет, и она по-прежнему остаётся одним из лучших мультиплеерных развлечений.

В статье нет подробного рассказа о новых картах, потому что всё предсказуемо: они красивые, на них неплохо играется, и их недостатки аудитория пока не выявила

В статье нет подробного рассказа о новых картах, потому что всё предсказуемо: они красивые, на них неплохо играется, и их недостатки аудитория пока не выявила

Самое крупное игровое изменение связано с количеством бойцов в команде — теперь их пять. Хотя поначалу это казалось бредовой идеей, на деле исчезновение одного из танков сделало матчи более оживлёнными и динамичными. Во-первых, больше нет ситуаций, когда Райнхардт и Ориса по очереди активируют щиты, по которым вы бездумно стреляете на протяжении минуты. Во-вторых, общий запас здоровья у команд заметно уменьшился, — в связи с этим выросла ответственность каждого игрока, а его вклад в любую перестрелку стал заметнее. Если раньше бои превращались в потасовки, в которых танки поглощали весь урон и защищали остальных, то теперь один танк далеко не так силён.

Немного изменилась роль медиков. Раньше существовало довольно чёткое деление на основных «хилеров», способных быстро излечивать серьёзные ранения, и всех остальных. В Overwatch 2 оно пока осталось, но так активно лечить уже не нужно, опять же из-за исчезновения шестого игрока. Это позволяет медикам свободнее дышать: Дзеньятта в командах без голосового чата становится сильнее, Батист может тратить больше времени на перестрелки, и так далее. Не нужно так сильно привязываться к танкам и пытаться одновременно вылечить Райнхардта и Орису, это делает игровой процесс за «хилеров» более весёлым.

Важное нововведение: теперь при смене персонажа запас «ульты» частично сохраняется. Жаль, это не ввели ещё шесть лет назад

Важное нововведение: теперь при смене персонажа запас «ульты» частично сохраняется. Жаль, что это не ввели ещё шесть лет назад

Но без дополнительного танка медикам приходится чаще защищаться от нападающих врагов самостоятельно. Некоторым это делать сложнее, чем обычно. Если Дзеньятта и раньше разваливался от Трейсер и Сомбры, то теперь и Бригитте не так-то просто постоять за себя, поскольку она больше не оглушает цели. Зато (наконец-то!) все медики обладают пассивной способностью, которая раньше была только у Ангела: автоматически восстанавливают здоровье. Больше не надо искать аптечки или надеяться на второго «хилера». В общем, от многих старых привычек приходится избавляться на лету, причём это касается в том числе и тех персонажей, способности которых стали сильнее или вообще изменились.

Особенно это актуально для танков. Райнхардт с двумя огненными ударами! Заря с двумя «пузырями» для себя и ещё двумя для напарника! Ориса вообще теперь швыряется копьями! Поскольку танки теперь — одиночки, их постарались сделать сильнее, не придумывая банальных улучшений вроде увеличения здоровья. У Уинстона, к примеру, теперь есть альтернативный режим огня. Некоторые другие персонажи тоже подверглись правкам, и особенно непривычно играть за Кэссиди — вместо оглушающей гранаты у него бомба-липучка, которая не совсем подходит персонажу, зато тоже по-своему эффективна.

С усилением танков сложность игры за них не уменьшилась — скорее, наоборот, неумелый Уинстон или Райнхардт могут уменьшить ваши шансы на победу

С усилением танков сложность игры за них не уменьшилась — скорее, наоборот, неумелые Уинстон или Райнхардт могут уменьшить ваши шансы на победу

#Новиночки

Но главные звёзды Overwatch 2 — это, конечно, новые герои. Королева стервятников стреляет из дробовика, бросает нож и вызывает у оппонентов кровотечение ударами — прекрасный персонаж, выживающий в непростых ситуациях и активно помогающий команде. Кирико — новый боец поддержки, который кажется очень непростым в освоении, поскольку в ней есть что-то от Гендзи и что-то от классических медиков. Её целебные талисманы летят медленно, зато их много, а кунаи наносят сокрушительный критический урон, но попасть ими в голову — та ещё задача.

Когда нож Королевы попадает в цель, при его возвращении противника притягивает к героине

Однако самый интересный персонаж, как мне кажется, — Соджорн. Причём я бы не раздумывая внёс её в топ-5 лучших героев Overwatch 2. Это бесконечный генератор зрелищных моментов, не требующий при этом слишком больших усилий. Её оружие — сочетание автомата и рельсовой пушки. Стреляешь по целям, копишь заряд и выпускаешь луч, мощность которого зависит от уровня заряда. Добавьте к этому подкат, высокий прыжок после него, а также энергетическую сферу, замедляющую противников, — получается набор способностей, с которым даже неудачный матч не может быть скучным.

Кулак смерти, кстати, теперь — танк. Чувствует он себя в этой роли неплохо

Столь же положительные впечатления оставляет новый режим «Натиск», в котором команды на симметричных картах толкают робота в противоположные стороны. Путь к финальной точке довольно витиеватый, так что перестрелки ожесточенные, что на дальних дистанциях, что на ближних, особенно если учитывать, как много здесь возможностей для «фланкеров» вроде Трейсер. Вместе с этим исчез режим «Захват точек», но по нему едва ли будут скучать: хоть карты вроде «Ханамуры» и красивы, играть на них было сущей пыткой из-за отсутствия баланса. Без «Захвата точек», который всегда был лотереей, эмоции после очередной игровой сессии – куда более позитивные.

Хотя для стороннего наблюдателя в сиквеле нет явных изменений (помимо исчезнувшего танка), новых героев и свежих карт, давние фанаты Overwatch увидят куда больше. Например, более сильный упор сделан на командную работу. Теперь нет медалей за урон и лечение — «токсичные» игроки вечно тыкали пальцами в эти достижения, будто они на что-то влияют. Зато теперь всем видны заслуги медиков и количество восстановленного ими здоровья, и, когда кто-то жалуется, что его плохо лечили, все в лобби увидят, что он обманывает. Нет шкалы «в ударе», которая больше поощряла бесшабашные действия, а не вдумчивую игру. Уровни игроков больше не показываются в рейтинговых сражениях, чтобы никто не делал выводов об их навыках до начала матча.

У Кирико есть телепорт, работающий даже через стену, но таким образом она может переноситься только к соратнику. Если рядом или неподалёку никого нет, спастись не удастся

У Кирико есть телепорт, работающий даже через стену, но таким образом она может переноситься только к соратнику. Если рядом или неподалёку никого нет, спастись не удастся

#Плата за бесплатность

В общем, на данном этапе кажется, что все нововведения пошли игре на пользу. Кроме одного — монетизации. С переходом на условно-бесплатную модель распространения стало очевидно, что как раньше уже не будет: больше никаких лутбоксов за каждый уровень, никаких «халявных» обликов и прочих косметических предметов. В первой части платить надо было только за костюм Ангел, связанный с благотворительной акцией, а все остальные предметы выпадали просто так. Для игры, в которую хотят постоянно добавлять новые карты и персонажи, подобная модель нежизнеспособна — лутбоксы покупали всё реже, поскольку в этом не было смысла, и потому нового контента становилось всё меньше.

Теперь же для коллекционеров начался сущий кошмар. Хотя монеты из первой Overwatch перенесли во вторую и на них даже можно что-то купить, в основном «косметика» продаётся исключительно за реальные деньги. Лутбоксов больше нет, вы сразу приобретаете желаемый предмет для любимого персонажа, как в Fortnite и многих других мультиплеерных играх. Можно долго спорить о том, лучше ли это лутбоксов или хуже, но к единому мнению прийти вряд ли получится. Для старых игроков лутбоксы были лучше — хоть они и зло в большинстве игр, в Overwatch их многие любили. Для новичков удобнее нынешняя система: не надо ничего «фармить» или тратить кучу денег в надежде получить желаемое.

Испытаний в игре теперь очень много: и ежедневных, и еженедельных, и сезонных — уровни пропуска зарабатываешь быстро

Испытаний в игре теперь очень много: и ежедневных, и еженедельных, и сезонных — уровни пропуска зарабатываешь быстро

Куда больше разочаровывает боевой пропуск. Вместо того чтобы брать пример с Fortnite и Apex Legends, разработчики взяли за основу модель Valorant: потраченную на пропуск валюту не возвращают, в следующий раз надо покупать пропуск заново. И ладно бы содержимое радовало, но первый «пасс» совсем не впечатляет. Специально для него в игру добавили брелоки, которые вешаешь на оружие, и эмоции с сувенирами — вместе с репликами, победными позами, аватарками и граффити получается куча бесполезного хлама, среди которого затесался десяток костюмов. К счастью, пропуск не так уж долго прокачивается. В платной его версии я набрал за два дня пятнадцатый уровень из восьмидесяти, а впереди ещё два месяца.

Тем же, кто планирует пользоваться бесплатным пропуском, не позавидуешь. Им достались два простеньких облика и ещё несколько не самых ценных подарков. Наиболее странным решением кажется добавление в пропуск персонажей — в этом сезоне Кирико открывается аж на 55 уровне. Сразу же получают её только обладатели платного «пасса», а также владельцы первой Overwatch, но последнее актуально только для этого сезона. Требование слишком жёсткое и мало чем обоснованное — полагаю, народное негодование оказалось достаточно заметным, чтобы в следующий раз планку снизили хотя бы до двадцатого уровня.

Особенно нелепо брелоки выглядят на персонажах, у которых нет обычного оружия. Бедняге Гендзи вбили железяку прямо в руку

Особенно нелепо брелоки выглядят на персонажах, у которых нет обычного оружия. Бедняге Гендзи вбили железяку прямо в руку

Хочется верить, что на сей раз монетизация позволит Blizzard обеспечить Overwatch 2 более долгую и счастливую жизнь. Наверняка спустя пару лет, когда пользователи смогут оценить поддержку игры и увидят улучшения по сравнению с обновлениями первой части, они начнут относиться к здешним микротранзакциям более благосклонно. Но пока что трудно понять, что действительно изменится, так что реакция сообщества предсказуема: «старички» возмущены, что не выбитые ими костюмы теперь продаются в магазине за реальные деньги, а способ получения новых — лишь один и предполагает вложение кровных.

***

Если отбросить в сторону «косметику», которая на геймплей не влияет, в остальном к Overwatch 2 трудно придраться. Разве что посмеяться над названием — в Сети можно часто увидеть мнение, что это не сиквел, а большой патч. Но это буквально и есть патч, который бесплатен и заменяет старую игру новой. Судить игру по названию? Звучит странно: ну, назвали сиквелом и назвали. Главное — что внутри, а внутри всё такой же яркий, пёстрый, увлекательный, а теперь ещё и более динамичный шутер, не имеющий качественных прямых аналогов.

Достоинства:

  • минус один танк в команде — матчи стали более динамичными благодаря уменьшению количества щитов и общего запаса здоровья;
  • из интерфейса убрали ненужные элементы, благодаря чему на экране теперь видишь всё самое важное, в том числе статистику медиков;
  • великолепные новые персонажи, очень красивые свежие карты и отличный режим «Натиск»;
  • многие старые герои (в особенности танки) обрели новые способности, что заметно освежило игру;
  • в «душе» это всё та же Overwatch, которая на протяжении шести лет оставалась одним из лучших мультиплеерных развлечений.

Недостатки:

  • новая модель монетизации ужасна для коллекционеров, особенно из-за боевого пропуска (валюту за его завершение не возвращают).

Графика

Видно, что игра стала чуточку краше, но в глаза изменения не бросаются, разве что стандартные дизайны старых персонажей обновились, а на прежних картах сменилось время суток.

Звук

Музыкальные темы обновили, и звучат они неплохо. Ну и общение персонажей друг с другом никуда не исчезло: любители по крупицам собирать детали Вселенной будут рады.

Одиночная игра

Сюжетные миссии станут доступны в следующем году.

Оценочное время прохождения

Десятки, сотни, а то и тысячи часов — в зависимости от любви к Overwatch.

Коллективная игра

По-прежнему доступны обычная «Быстрая игра», аркадные режимы и рейтинговые матчи. В последних изменилась система рангов: чисел теперь нет, а ранг обновляется только после семи побед. Пока что выглядит странно, но посмотрим, как это в итоге примет аудитория.

Общее впечатление

Отличное обновление игры, которая давно нуждалась в подобной встряске. Будет здорово, если смена модели монетизации действительно приведёт к более частому выходу контентных патчей.

Оценка: 9,0/10

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